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  4. Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! Şirketlerine kayyum atandı

Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! Şirketlerine kayyum atandı

15.11.2023 22:40 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada gösterişli paylaşımlar yapan daha sonra malvarlıkları incelemeye alınan ve "Kara para aklama" suçundan tutuklanan Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan talebin ardından, Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin şirketlerine mahkeme tarafından kayyum atandı.

Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! Şirketlerine kayyum atandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait olan 27 şirkete kayyum atanmasını talep etmişti. Talebin mahkeme tarafından kabul görmesinin ardından mahkeme, Polat çiftinin 27 şirketine kayyum atanması kararını verdi.

KARAR TİCARET SİCİL GAZETESİ'NDE YAYIMLANDI

Çiftin Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik ve Rise And Shine Kozmetik şirketlerine kayyum atandı. Karar, 14 Kasım 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atadığı isimler şöyle: "Mehmet Nihat Arcagök, Bülent Girgin, İcat Sayda, Gülşen Altınay, Münevver Gökgün Akkaya, Elif Düzen Özomay, Halil İbrahim Akyıldız, Ahmet Miraç Akmen." (İHA)

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Dilan Polat engin polat
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