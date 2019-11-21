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Dilan'ı öldüren zanlı: Beni mecbur bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 19:43 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Buca ilçesinde, telefon defterinde 'Azrail' olarak kaydettiği eski sevgilisi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Dilan Tutucu'nun (18) katil zanlısı Ahmet Yaman'ın yargılanmasına başlandı.

Dilan'ı öldüren zanlı: Beni mecbur bıraktı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, telefon defterinde 'Azrail' olarak kaydettiği eski sevgilisi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Dilan Tutucu'nun (18) katil zanlısı Ahmet Yaman'ın yargılanmasına başlandı. Sanık Yaman savunmasında Dilan ile barışmak için buluştuğunu ve telefonunda konuşmalar gördüğünü iddia ederek, "Beni mecbur bıraktı. Onur, gurur ve namus için yaşıyorum" dedi.
​Buca'da, 20 Nisan günü, eski sevgilisi Dilan Tutucu'yu tabancayla vurarak öldüren Ahmet Yaman, 1 gün sonra polise gidip, teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Yaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dilan Tutucu'nun telefon rehberinde 'Azrail' diye kayıtlı olan Ahmet Yaman'ın yargılanmasına bugün başlandı. İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Yaman, öldürülen Dilan Tutucu'nun annesi ve taraf avukatları katıldı. Hakim karşısına çıkan cinayet zanlısı Yaman, olayı anlattı. Sanık Yaman, daha önce ilişki yaşadıkları Dilan ile aralarının bozuk olduğunu, olaydan 2 gün önce İstanbul'dan geldiğini ve Dilan Tutucu ile barışmak için görüşmek istediğini iddia etti. Tutucu'nun görüşme talebini kabul ettiğini ve buluştuklarını, görüşme sırasında genç kızın telefonunu aldığını söyleyerek, "Fotoğraflar ve yazışmalar gördüm. Tartışmaya başladık. Cinnet getirdim. Söylemek istemediğim çok şey var. Burada konuşamıyorum" dedi.
'BENİ MECBUR BIRAKTI. ONUR, GURUR VE NAMUS İÇİN YAŞIYORUM'
Duruşma savcısının, "Dilan'ın cep telefonunda 'Azrail' olarak kayıtlısın. Neden? Tehdit mi ettin?" sorusuna Yaman, "Bilmiyorum. Onun bileceği iş" diye cevap verdi.
Ayrıca, savcının "Neden silah taşıyorsun, kaç yaşındasın?" sorusunu ise sanık, "Silah taşıyorum. Hasımlarım var. 22 yaşındayım" dedi.
Öte yandan, sanık Ahmet Yaman savunma yaptığı sırada, Dilan Tutucu'nun 15 yıl önce öldürülen babası ile ilgili ifadeler kullanması üzerine mahkemede salonunda arbede yaşandı. Bunun üzerine sanık ve Dilan Tutucu'nun yakınları mahkeme salonundan çıkartıldı. Duruşma savcısı, sanık hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldığını ancak sanıktan 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan ek savunma istenmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi. Tutuklu sanık Ahmet Yaman, olayı baskı altında gerçekleştirdiğini öne sürerek, "Beni mecbur bıraktı. Onur, gurur ve namus için yaşıyorum. Onlar kadar ben de mağdurum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık ve avukatına süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Dilan'ı öldüren zanlı: Beni mecbur bıraktı

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