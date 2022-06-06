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Dilara Aksüyek'in sütyen çıkışı! "İç çamaşırıyla neden dışarda gezeyim…"

06.06.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Dilara Aksüyek geçtiğimiz hafta sütyen benzeri büstiyeriyle dikkat çekti. Güzel oyuncunun tarzına "Sütyenle sokağa çıkmış" yorumları yapılınca Aksüyek rahatsız oldu. Aksüyek, "Aklımı kaybetmedim, iç çamaşırıyla neden dışarda gezeyim…" dedi.

Baba dizisinde Elif karakterini canlandıran Dilara Aksüyek Cihangir'de sokak tarzıyla dikkat çekmişti. Aksüyek'in bol kesim çizgili pantolonunun üzerine giydiği sütyen tarzı büstiyere "Sütyenle sokağa çıkmış"yorumları geldi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aksüyek, üzerindekinin 'sütyen' olmadığının altını çizdi.

Dilara Aksüyek sütyen benzeri büstiyer giydi! Sokak tarzı 'uçuk' bulununca...Dilara Aksüyek sütyen benzeri büstiyer giydi! Sokak tarzı 'uçuk' bulununca...

Çok konuşulan kıyafeti hakkında açıklamada bulunan Dilara Aksüyek, "Ben iç çamaşırıyla neden dışarıda gezeyim, aklımı kaybetmedim! Yok öyle bir şey… İsteyen istediği her şeyi giymekte özgür" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Dilara Aksüyek
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