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Dilara Aksüyek ve Erkan Şen ikilisi aşk iddialarının ardından peş peşe paylaştı

01.12.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbullu Gelin dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Dilara Aksüyek, geçtiğimiz gece Cihangir’de Erkan Şen’le görüntülenmiş ve ikili hakkında aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Dilara Aksüyek ve Erken Şen kendi Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu iddiaları yalanladı.

Dilara Aksüyek ve Erkan Şen ikilisi aşk iddialarının ardından peş peşe paylaştı

İstanbullu Gelin dizisiyle hafızalara kazınan, son olarak Baş Belası dizisinde boy gösteren Dilara Aksüyek geçtiğimiz aylarda Arka Sokaklar dizisinin yıldızı kendisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay ile olan ilişkisini noktalamıştı.

Dilara Aksüyek ile işletmeci Erkan Şen, geçtiğimiz akşam Cihangir’de görüntülenmişti. İkili hakkında aşk yaşadıkları öne sürüldü. Bu iddialar üzerine ikili sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak bu iddiaları yalanladı.

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"HAYATIMDA BİRİ OLURSA HABERİNİZ OLUR"

Oyuncu, hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. "Aşk" iddialarına yanıt veren Dilara Aksüyek, "Hayatımda biri olduğunda bunu hiçbir zaman saklamadım. Olursa yine haberiniz olur." şeklinde konuştu.

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"YAKIN DOSTLUĞUMUZUN YANLIŞ ALGILANMAMASINI DİLİYORUM"

Söylentileri yalanlayan Şen de Instagram hesabından şu ifadeleri yayınladı:

Sevgili basın mensubu arkadaşlarım; çok teşekkür ederim. Hepimizin sevgiyi ve aşkı önceliğe koymamız gereken bu günlerde beni aşk haberleriyle manşete taşımışsınız. Üstelik benim de çok sevdiğim, dostluğuna kıymet verdiğim Dilara gibi özel bir kadınla... Aramızda yazdığınız gibi bir aşk söz konusu değildir; olsaydı ben zaten böyle bir ilişkiyi açıklamaktan gurur duyardım. İnanın... Yakın dostluğumuzun yanlış algılanıp, bu haberlerin Dilara'yı da sevenlerine karşı açıklama yapmak durumunda bırakmamış olmasını diliyorum. Sevgiler...

erkansen

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Anahtar Kelimeler:
Dilara Aksüyek
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