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Dilara, immünoterapi ile kanseri yenecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.09.2019 15:52 | Son Güncelleme

İzmir’de 2 yıl önce kanser olduğunu öğrenen 26 yaşındaki Dilara Sığırcı, 5 yaşındaki çocuğu için hastalıkla mücadele etmeye başladı.

Dilara, immünoterapi ile kanseri yenecek

İzmir’de 2 yıl önce kanser olduğunu öğrenen 26 yaşındaki Dilara Sığırcı, 5 yaşındaki çocuğu için hastalıkla mücadele etmeye başladı. Uygulanan birçok yönteme rağmen iyileşemeyen Sığırcı’nın umudunun immünoterapi yöntemi olduğu ifade edilirken, Dilara Sığırcı, kızı, ailesi, sanatçı Haluk Levent ve Masal Gezgini Grubu üyesi arkadaşlarının büyük desteği ile hayata sımsıkı tutunuyor.
2017 yılında rahim ağzı kanseri olduğunu öğrenen 26 yaşındaki Dilara Sığırcı, iddialara göre rahmi alındıktan sonra gördüğü kemoterapi ile ’iyileştin’ denilerek evine yollandı. Dilara Sığırcı üç ay sonra sancılandı ve kanserin omurgaya, akciğere ve beyne sıçradığı anlaşıldı. Kemoterapi tedavisine başlanan Dilara, yine iddialara göre 8 kür sonunda başarısız olan kemoterapi nedeniyle zarar gören organlarından bir haftada 3 farklı ameliyat geçirdi.

Kızı için direniyor
Tedavi sürecinde eşinden boşanan Dilara Sığırcı’nın en büyük desteği 5 yaşındaki kızı Asya, ailesi ve arkadaşları oldu. Kızı için yaşama sıkı sıkı sarılan Dilara için doktorların olumsuz konuşması arkadaşlarını farklı tedavi seçeneklerini araştırmaya itti. Dilara’yı tedavi sürecinde hiç yalnız bırakmayan arkadaşı Üseyd Öztuzcu ve ’Masal Gezgini’ adlı Facebook grubu üyeleri, Küba aşısından kök hücre nakline kadar her yöntemi araştırıp immünoterapi yöntemini keşfetti. Bu yöntemin Türkiye’de çok pahalı olacağını öğrenen arkadaşları, Haluk Levent’e ulaşarak AHBAP’tan destek istedi. Bu sayede tedavinin ilk aşaması için gereken parayı toplayan Masal Gezgini üyeleri, Dilara’nın bu yöntem sayesinde iyileşeceğine inandıklarını ve tüm kanser hastalarına yeni bir umut yolu açılacağını belirtti.
Tedavi edilebilirliği yüksek olduğu ifade edilen bu yöntem için Dilara’nın ailesi devlet yetkililerine seslendi. Aile, immünoterapinin devlet güvencesi altına alınmasını istedi.

Haluk Levent’ten tam destek
Öte yandan, İzmir ormanlarının yeniden ağaçlandırılması için harekete geçen ünlü sanatçı Haluk Levent, konser vermek için geldiği İzmir’de Dilara’yı ziyaret etti. Genç anneyle görüşen ünlü sanatçı, kendisine bu süreçte desteğini dile getirdi ve geçmiş olsun diklerini iletti. Sanatçı Levent, Dilara Sığırcı’nın durumuyla ilgili de hastane yetkililerinden de bilgi aldı.

Dilara, immünoterapi ile kanseri yenecek

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