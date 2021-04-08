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  4. Dilara Kandak cinayetinde yeni gelişme! Müebbet alan eski eş beraat etti

Dilara Kandak cinayetinde yeni gelişme! Müebbet alan eski eş beraat etti

08.04.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde cesedi battaniyeye sarılı olarak toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın katil zanlısı olarak yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan eski eşi Ahmet Y., dosyanın istinafa taşınmasının ardından yeniden yargılandı ve beraat etti.

Dilara Kandak cinayetinde yeni gelişme! Müebbet alan eski eş beraat etti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ın (23) kaybolduktan 40 gün sonra 4 Mart 2018 günü tarlada cesedi bulundu. Battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü bulunan genç kadının cesedinin çıplak, elleri, kolları ve ayaklarının iple bağlı olduğu belirlendi. Yapılan otopside boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Kandak'ta bulunan sperm örneklerinin, eski eşi Ahmet Y.'ye ait olduğu ortaya çıktı. İkinci kez evlenen ve eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Ahmet Y. (26) tutuklandı.

CEZADA İNDİRİME GİDİLMEDİ

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, sanık Ahmet Y. 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 12 yıl hapse mahkum edildi ve cezada indirime gidilmedi. Sanık avukatı Nihan Kanat, kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde 4’üncü duruşması görülen davada karar verildi. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın maktule yönelik cinsel saldırı gerçekleştirdiğine ve bu suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme suçunu işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli kesin, objektif, her türlü şüpheden uzak somut delil bulunmadığını belirtti.

Savcı mütalaasının devamında, “İlk derece mahkemesi hükümlerinin bu yönüyle hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu dosya kapsamında anlaşılmakla, sanık hakkında verilen hükümlerin kaldırılmasına ve sanığın beraatına karar verilmesi talep ve mütalaa olunur" denildi.

BERAATINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan verilen 12 yıl hapis cezasını kaldırarak, sanığın beraatına hükmetti.

dasad

Sanık avukatı Nihan Kanat duruşma sonrası yaptığı açıklamada, başından beri müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, “Mahkeme ayrıca maktul Dilara Kandak’ın öldürülmesi ve cinsel saldırı eylemlerini gerçekleştiren fail ya da faillerin tespiti amacıyla Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Bu bizim başından beri istediğimiz bir karardı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya

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