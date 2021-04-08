Dilara Kandak cinayetinde yeni gelişme! Müebbet alan eski eş beraat etti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ın (23) kaybolduktan 40 gün sonra 4 Mart 2018 günü tarlada cesedi bulundu. Battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü bulunan genç kadının cesedinin çıplak, elleri, kolları ve ayaklarının iple bağlı olduğu belirlendi. Yapılan otopside boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Kandak'ta bulunan sperm örneklerinin, eski eşi Ahmet Y.'ye ait olduğu ortaya çıktı. İkinci kez evlenen ve eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Ahmet Y. (26) tutuklandı.

CEZADA İNDİRİME GİDİLMEDİ

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, sanık Ahmet Y. 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 12 yıl hapse mahkum edildi ve cezada indirime gidilmedi. Sanık avukatı Nihan Kanat, kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde 4’üncü duruşması görülen davada karar verildi. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın maktule yönelik cinsel saldırı gerçekleştirdiğine ve bu suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme suçunu işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli kesin, objektif, her türlü şüpheden uzak somut delil bulunmadığını belirtti.