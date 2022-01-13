HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dilara Yıldız'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Acılı anne: Katil acı çekerek ölmeli

Dilara Yıldız'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Acılı anne: Katil acı çekerek ölmeli

13.01.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Tuzla'da eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Dilara Yıldız'ın acılı annesi “Benim şu anki öfkem acımdan daha büyük. Katil de ölmeli ama öyle idamla filan değil, acı çekerek ölmeli” dedi. Ayrıca, Dilara Yıldız'ın 2015 yılında eniştesini öldüren ve 15 yıl hapis cezası alan babası Ali Yıldız da cenazeye tutuklu bulunduğu cezaevinden jandarma eşliğinde geldi. Acılı baba cenazede gözyaşlarına boğuldu.

Avukat Dilara Yıldız, İstanbul Tuzla'da bir restoranda eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürüldü. Dilara Yıldız bugün memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Dilara Yıldız'ın acılı annesi "Benim çocuğum bir hiç uğruna öldürüldü" derken baba Yıldız da tutuklu bulunduğu cezaevinden jandarma eşliğinde cenaze törenine katıldı.

CENAZE MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Dilara Yıldız (29) eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) tarafından yemek yedikleri restoranda tabanca ile ateş açılarak öldürüldü. Avukat Dilara Yıldız’ın cenazesi dün İstanbul’da yapılan törenin ardından bugün Samsun’un Bafra ilçesi Aktekke Mahallesindeki evine getirildi.

AW516073_04 (1)

TUTUKLU BABASI DA KATILDI

Evinin önünde alınan helalliğin ardından Avukat Yıldız’ın cenazesi, Aktekke Yatılı Bölge Ortaokulu’na getirildi. Yıldız’ın 2015 yılında eniştesini öldüren ve 15 yıl hapis cezası alan babası Ali Yıldız da cenazeye tutuklu bulunduğu ceza evinden jandarma eşliğinde geldi.

AW516073_07

ACILI ANNE AKYEL: KATİL ACI ÇEKEREK ÖLMELİ

Cenazede taziyeleri kabul eden anne Elvan Akyel, “Katil 15 gün önceden güvenlik bulunan siteye çilingir çağırarak, eve girmiş. 15 gün boyunca kızımın gelmesini beklemiş. Benim şu anki öfkem acımdan daha büyük. Benim çocuğum bir hiç uğruna öldürüldü. Ben de yaşamıyormuş gibiyim şu anda. Katil de ölmeli ama öyle idamla filan değil, acı çekerek ölmeli. Çocuğum yılbaşından beri Samsun’da kalıyordu. Çocuğumun evine girip rahat bir şekilde yaşamış ve kızımın gelmesini beklemiş” dedi.

TBB BAŞKANI SAĞKAN: ACIMIZ ÇOK BÜYÜK

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ise, “Bir meslektaşımızı bu sefer bir kadın cinayetiyle kaybettik. Acımız çok büyük. Baro başkanlarımız ve avukatlarımızla birlikte vazifemizi yerine getirmek istiyoruz. Türkiye’de kadın cinayetleri son bulana kadar bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Meslektaşımız bu şiddet sarmalından kurtulmak için aylarca mücadele vermiş ancak ve her türlü yöntemi denemesine rağmen yaşanan bu olayla birlikte aslında sistemin en başından itibaren sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz. Hem camiamız hem de Türkiye’de kadına yönelik şiddetin görünmesi açısından çok acı bir olaydır. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

AW516073_01 (1)

Avukat Dilara Yıldız’ın cenazesi Aktekke Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, aile yakınları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki kardeşin ağlatan buluşması! 74 yıl sonra kavuştular: Bunca yıldan sonra...İki kardeşin ağlatan buluşması! 74 yıl sonra kavuştular: Bunca yıldan sonra...
Koronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilirKoronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Çalık'ın ailesine taziye telefonuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Çalık'ın ailesine taziye telefonu
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
sen başkasının oğlunu öldüryosun başkasıda gelip senın kızını öldryor hayat ne garip diyimi annesi.? öyle idamla acı cekerek ölsünle olmuyor işte bak kocanda aynı durumda..
babasının ahını kızı çekmiş. babasıda bir cana kıymış haklı veya haksız. yazık...
katillere ölüm cezası diyorsun ama kocan da birini öldürmüş 15 sene almış. İdam isterken kocan için de uygulansın mı?

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Acı olayda yeni detay!

Acı olayda yeni detay!

İmamoğlu'dan çok konuşulacak KİPTAŞ iddiası

İmamoğlu'dan çok konuşulacak KİPTAŞ iddiası

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.