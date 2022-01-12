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Dilara Yıldız'ı öldüren Oktay Dönmez, 3 ayrı suçtan tutuklandı

12.01.2022 03:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Tuzla ilçesinde Pazartesi günü bir restoranda avukat Dilara Yıldız'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra yakalanan şüpheli Oktay Dönmez, 3 ayrı suçtan tutuklandı. DHA'nın haberine göre Dönmez sorgusunda, "Tasarlayarak öldürme kastım olsaydı maktul eve geldiğinde öldürürdüm. Öldürme kastım yoktu. Yağma kastım olsaydı eve geldiğinde de zorla senet imzalatırdım. 3 aydır psikiyatrik tedavi görüyorum, algılama yeteneklerim zayıfladı" dedi.

Dilara Yıldız'ı öldüren Oktay Dönmez, 3 ayrı suçtan tutuklandı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde Pazartesi günü bir restoranda avukat Dilara Yıldız'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra yakalanan şüpheli Oktay Dönmez, 3 ayrı suçtan tutuklandı.

Salı günü gözaltına alınan 29 yaşındaki Oktay Dönmez, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılık, Oktay Dönmez'i; "Tasarlayarak öldürme", "Silahla yağmaya teşebbüs" ve "Silahla cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Dönmez'in sevk edildiği 3 ayrı suç maddesinden de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

DHA'nın haberine göre Dönmez sorgusunda, "Tasarlayarak öldürme kastım olsaydı maktul eve geldiğinde öldürürdüm. Öldürme kastım yoktu. Yağma kastım olsaydı eve geldiğinde de zorla senet imzalatırdım. 3 aydır psikiyatrik tedavi görüyorum, algılama yeteneklerim zayıfladı" dedi. Dönmez, Dilara Yıldız'ın nişanlı oldukları süre boyunca kendisini maddi ve manevi olarak kullandığını iddia etti.

DHA ayrıca, Dönmez'in 2017 yılında "Uzman Çavuş" olarak göreve başladığını, 2021 yılında ise sözleşme yenilemeyerek görevinden ayrıldığını aktardı.

https://www.youtube.com/watch?v=lTfzovbxX30

Dilara Yıldız'ın kız kardeşi Merve Yıldız: Ablam defalarca şikayetçi oldu

29 yaşındaki Dilara Yıldız, bir süre önce Oktay Dönmez'den ayrılmıştı.

DHA'ya konuşan Dilara Yıldız'ın kız kardeşi Merve Yıldız, ablasının Oktay Dönmez ile ilgili olarak polise defalarca şikayette bulunduğunu ama korunamadığını söylemişti.

Merve Yıldız, ablasının Oktay Dönmez ile Tuzla'da buluşarak ondan kurtulmayı planladığını belirtmiş ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğunu söylediği Dönmez'in bir süredir abalasını mal varlığına el koymak için tehdit ettiğini anlatmıştı.

Avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesine, başta hak örgütleri ve barolar olmak üzere, birçok kişi ve kurum sosyal medyada tepki göstermişti.

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