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Dilara'nın öldürülmesiyle ilgili 'battaniye' detayı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 15:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, tarlada toprağa gömülü cesedi bulunan Dilara Kandak'ı (23) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Y.'nin ömür boyu hapsi istendi.

Dilara'nın öldürülmesiyle ilgili 'battaniye' detayı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, tarlada toprağa gömülü cesedi bulunan Dilara Kandak'ı (23) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Y.'nin ömür boyu hapsi istendi. İddianamede, Kandak'ın cesedinin sarılı olduğu battaniyenin, kadının sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraftaki battaniyeyle aynı olduğu, fotoğrafın da Kandak'ın boşandığı eşinin babasına ait evde çekildiği kaydedildi.
Korkuteli'nin Gölova mevkisinde, 3 Mart günü, yola yaklaşık 100 metre uzaklıktaki tarlanın yabani çalılarla birleştiği sınırda, yaklaşık 30 santimetre kazılan yerde, renkli battaniyeye sarılı çıplak kadın cesedini gören arıcı Hasan Arıkan, güvenlik güçlerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen polis, olay yerini güvenlik çemberine alarak, inceleme başlattı. Çıplak halde battaniyeye sarılıp, eli, kolu ve ayakları iple bağlanarak, tarlaya gömülen ve sadece baş kısmı dışarıda bırakılan cesedin, 2 çocuk annesi Dilara Kandak'a ait olduğu belirlendi. Dilara Kandak'ın eski eşi Ahmet Y., cinayet şüphelisi olarak yakalanıp, gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklandı.
İDDİANAMEDEKİ 'BATTANİYE' DETAYI
Kaybolduğu 24 Ocak'tan 40 gün sonra toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, Kandak'ın boşandığı eşi Ahmet Y.'nin, ömür boyu hapsi istendi. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen ve ilerleyen günlerde duruşması görülecek davanın iddianamesinde dikkat çeken tespitlerde bulunuldu. Kandak'ın cesedinin sarılı olduğu kırmızı, beyaz ve mavi renkli battaniyenin, kadının sosyal medya hesabında 23 Ağustos 2017 tarihinde paylaştığı fotoğraftaki battaniyeyle aynı olduğu belirtildi. İddianamede, ayrıca fotoğrafın, Dilara Kandak'ın boşandığı eşinin babasına ait evde çekildiği kaydedildi.
ESKİ KOCA 2 SUÇTAN CEZA ALMIŞ
Savcı, Dilara Kandak ile eski eşi Ahmet Y.'nin arasının, çocukların velayeti ve Dilara'nın pek çok erkekle birlikte olduğu iddiasıyla açık olduğuna dikkat çekti. İddianamede, ayrıca Kandak'ın evliyken 2014 yılında eski erkek arkadaşı ile cinsel amaçlı görüşürken, eşi Ahmet Y. tarafından yakalandığı ve Ahmet Y.'nin 'bu kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama' suçlarından cezalandırıldığına da dikkat çekildi. Öte yandan 2015 yılında Kandak'ın ihbarı üzerine Ahmet Y. ve babası hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından soruşturma açıldığı, baba ile oğlunun cezalandırıldığı belirtildi.
İddianamede, 2017 yılında Ahmet Y. hakkında, eski eşi Dilara Kandak'ı ve oğlunu yaraladığı iddiasıyla dava açıldığı, davanın halen Korkuteli Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürdürüldüğüne dikkat çekildi. İddianamenin sonuç kısmında ise Ahmet Y.'nin eski eşinin aşırı alkollü olmasından faydalanarak, rızası dışında ilişkiye girip, cinsel saldırıda bulunduğu, bu suçu gizlemek ve delilleri ortadan kaldırmak amacıyla tespit edilemeyen şekilde onu öldürüp, cesedini kırsal kesime götürerek, gömdüğü sonuç ve kanaatine varıldığı vurgulandı.

FOTOĞRAFLI

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