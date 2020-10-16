MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilay Kemer'den kötü haber geldi! FB TV açıklama yaptı

Dilay Kemer'den kötü haber geldi! FB TV açıklama yaptı

16.10.2020 16:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dilay Kemer'den kötü haber geldi! FB TV açıklama yaptı

Dilay Kemer'in sağlık durumu merak konusu oldu. FB TV’nin genç sunucusu Dilay Kemer, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Kemer'in yoğun bakıma alındığı iddiası sevenlerini üzerken ünü sunucu hakkında son dakika açıklaması geldi.

Ünlü sunucu Dilay Kemer bir süredir yakalandığı kan kanseri hastalığına karşı mücadele veriyor. Kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in son durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Kemer'in yoğun bakıma alındığı iddialarından sonra Fenerbahçe Spor Kulübü paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

FB TV'nin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Kanalımızın sevilen yüzü Dilay Kemer’e acil şifalar diliyoruz. Dualarımız ve kalbimiz seninle!" denildi.

İKİ KEZ İLİK NAKLİ OLMUŞTU

Dilay Kemer, 30 Ocak'ta yaptığı paylaşımda takipçilerine şu sözlerle seslenmişti: "İlk defa bir TBT gününde hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018'e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm... Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah'ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
Necla Nazır'ın evini mi bastı? Ortam gerildiNecla Nazır'ın evini mi bastı? Ortam gerildi
Bugün kanallarda ne var?Bugün kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk

Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk

Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var

Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var

Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı

Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı

Sütyeninden çıkanlar 85 yıl hapse mahkum etti

Sütyeninden çıkanlar 85 yıl hapse mahkum etti

Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti’ye katıldı

Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti’ye katıldı

Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu

Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Arabasına 350 bin TL'lik modifiye yaptırdı! 'Görgüsüz ayıya bak...'

Arabasına 350 bin TL'lik modifiye yaptırdı! 'Görgüsüz ayıya bak...'

Ermenistan'a bağış yapınca...

Ermenistan'a bağış yapınca...

Bu anlar sosyal medyayı salladı

Bu anlar sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Burak Deniz’in ilk buluşma itirafı! ‘Burnundan sümük...’

Burak Deniz’in ilk buluşma itirafı! ‘Burnundan sümük...’

Sharon Stone isyan etti! Flörtleşmekten bıktım

İsyan etti! Flörtleşmekten bıktım

Survivor Sercan Yıldırım müjdeyi verdi! Sercan Yıldırım Spor Futbol Akademisi açıldı!

Müjdeyi verdi! Genç yeteneklere yol gösterecek!

Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak arasında gerilim! Necla Nazır'ın evini mi bastı?

Necla Nazır'ın evini mi bastı? Ortam gerildi

Kuruluş Osman dizisinin Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu’nun pozları olay yarattı!

Fazla kilolarından kurtuldu! Pozları olay...

Lily James itirafıyla şaşırttı! 'Erkeklere takıntılıydım'

İlginç itiraf! 'Erkeklere...'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.