Dilay Kemer'den kötü haber geldi! FB TV açıklama yaptı

Ünlü sunucu Dilay Kemer bir süredir yakalandığı kan kanseri hastalığına karşı mücadele veriyor. Kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in son durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Kemer'in yoğun bakıma alındığı iddialarından sonra Fenerbahçe Spor Kulübü paylaşım yaptı.

FB TV'nin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Kanalımızın sevilen yüzü Dilay Kemer’e acil şifalar diliyoruz. Dualarımız ve kalbimiz seninle!" denildi.

İKİ KEZ İLİK NAKLİ OLMUŞTU

Dilay Kemer, 30 Ocak'ta yaptığı paylaşımda takipçilerine şu sözlerle seslenmişti: "İlk defa bir TBT gününde hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018'e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm... Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah'ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum."



