Dilber Ay cinsel içerikli filmlerde oynadığı söylentilerine noktayı koydu

10 güne kadar yeni albüm çıkaracağını söyleyen şarkıcı özel hayatıyla ilgili de ilginç açıklamalarda bulundu. Dilber Ay''ın isim benzerliğinden de başı epey ağrımış.
O röportajdan satırbaşları:
İyi para kazandınız mı?
Benim kazandığımı kimse kazanmamıştır. Ama yedim içtim gezdim. Zaten neye yatırayım? Bir de canım benim, ben bir orduyu besliyorum, orduyu.
Akrabalarınıza siz mi bakıyorsunuz?
Tabii. 30 torunum var benim. Kızımın çocuklarından, oğlumun çocuklarından... İyi bir anayım. Her şeylerini bana danışırlar. Gizli bir şey yapanın cezasını keserim.
Geriye bakınca en çok neleri özlüyorsunuz?
30''lu yaşlarımı özlüyorum. Fırtınaydım, kasırga gibiydim. Sanatım bugün daha büyük kasırga. Ama o zaman gençlik vardı işte. Gördüğün her yer daha güzel gelir gençlikte. Haa, şimdi de çok gencim. 20 yaşında kız gibiyim. Millet gerdiriyor, çaktırıyor, diktiriyor... Ben de Allah tarafından her sene estetik oluyorum. Bin kere maşallah!
"ADAMI GÖRÜR GÖRMEZ AŞIK OLDUM"
1998''de şimdiki eşiniz İbrahim Karakaş ile evlendiniz. İlk gördüğünüzde ne hissetmiştiniz?
Adamı görür görmez aşık oldum. İlk görüşte aşk. Gurban olduğum Allah yazdı bizi birbirimize. Nikahımızı yaptık. 21 yıl oldu. İster zalim ol, ister gangster ol, neticede et ile kemikteniz. Bir kalp taşıyoruz. O kalp bir yere çarpacak. O da benim kalbime çarptı işte.
Almanya''da yaşarken bir cinayet işlediğinizi itiraf ettiniz...
Sahneye hazırlanırken kuliste bir adam sarkıntılık yaptı. Masanın üstünde meyve bıçağı vardı. Aldığım gibi bıçakladım. Yoksa namusum kirlenecekti. Namusumu korudum, sekiz ay yattım. Buraya geldim.
İşte Dilber Ay''ın bahsettiği isim...
Dilber Ay'ın geçliği
"BİZİ AHIRA BAĞLADILAR"
1969''da TRT Radyosu''nun düzenlediği yarışmada birinci olmuşsunuz...
Radyodan gelip köye çadır kurmuşlar. Güzel sesleri dinleyecekler dediler. Amcamın kızıyla kol kola girip gittik. Dinlediler. Birinci oldum.
Sonra?
Eve geldik. Cehennem yeri. Bizi ahıra bağladılar. Lime lime kestiler etlerimizi. Babam, amcalarım hepsi bir oldu, "Vay sen nasıl türkü söylersin?" diye. Sonra kapandı mevzu. Aradan beş yıl geçti. Benim içimde o ateş hâlâ yanıyor. Radyoya gittim. "Ne olur beni bir kere daha dinleyin" diye yalvarıyorum...
Hatırladılar mı sizi?
Ne hatırlaması. Kış günü. Ayağımda kara lastik, şalvarım, başımda atkı... Dilenci zannettiler beni. "Beri git, öte dur" derken içeriden bir adam geldi, "Şu tarihte gel, dinleyelim bir daha" dedi. Gittim, gene kazandım. Ama benim para kazanmam lazımdı. Gazinolarda çalışmaya başladım. Zaten artık boşanmıştım. Çocuklarımın rızkının peşindeydim.
"BABAMA BENİ ÖLDÜRMESİNİ SÖYLEMİŞLER"
Ailenizi nasıl ikna ettiniz?
Babam kendi ikna oldu. Özür diledi benden, "Kızım ben her şeyi yanlış anlamışım" dedi.
Neyi yanlış anlamış?
Heç sorma. Karşıma erotik filmlerde oynayan Dilber Ay isimli bir kadın çıkardılar. Halen daha karıştıranlar vardır. Babama, "Kızın böyle filmler yapıyor. Ya öldür ya öldürt, namusunu temizle" demişler. Babam sinemaya gidiyor, bakıyor, "Allah Allah bu benim kız değil" diyor. Zaten af buyurun tuvalete giderken bile gardaşlarım yanımda. Olacak iş mi!
Okuyucu Yorumları 1 yorum