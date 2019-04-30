MAGAZİN

Dilber Ay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2019 09:39 | Son Güncelleme

Usta sanatçı Dilber Ay, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Dilber Ay'ın ani ölümü hayranları kadar, sanat dünyasını da yasa boğdu.
İşte ünlülerin Dilber Ay'ın ardından yazdığı mesajlar...

'Bu kadar erken gitmek zorunda mıydın?'

FERHAT GÖÇER

FERHAT GÖÇER
Bu kadar erken gitmek zorunda mıydın?

ÖNDER AÇIKBAŞ

ÖNDER AÇIKBAŞ
İçimi yaktın abla 'içme şu zıkkımı' dedim de dinletemedim sana... Beraber film bile yaptık... Yıllardır can ciğer olduk... Daha yeni konuştuk da gittin mi? Allah rahmet eylesin toprağın bol olsun mekanın cennet...

ARSEVİ YETER

ARSEVİ YETER
Kaç yıl oldu bilmiyorum ama Yaşarım hayattaydı. Yaşar Gaga albümü için evimize, stüdyomuzu onurlandırmıştın. Gerçek bir müzik emekçisini, dobra bir kadını, aşık bir kadını Dilber Ay’ı ne mutlu tanıdık.Kimseyle fotoğraf çektirmeyiz tek tek ailecek fotoğraf çekildik. Ah Anam Kadın Yaşar’a selam söyle bizden. Çok özlüyoruz. Allah mekanını cennet eylesin...

İBRAHİM BÜYÜKAK

İBRAHİM BÜYÜKAK
Canım ablam seni tanımak çok büyük bir şanstı... Allah rahmet eylesin... Nurlar içinde yat... Dünyadan çok gerçek bir kadın geçti... Çok üzgünüm...

NESLİHAN YARGICI

NESLİHAN YARGICI
13 yaşında zorla evlendirildi. Çocuk yaşta anne. Kendine tecavüz etmeye çalışan ahlaksıza karşı kendini savunma hakkını kullanıp cezaevinde yattı. Başına gelenler neden? Bu topraklarda cinsiyeti kadın olarak dünyaya gelmesi. Her şeye rağmen başarılı oldu. Düzgün karakteri, İçten kişiliği ile çok sevildi. Küçük yaşta kadın olarak bakılmasaydı, eğitim görseydi, farklı, dünya çapında da olabilirdi. Kim bilir? Kim bilir ne yetenekler yok oluyor! Sonra piyasada sanatçı yok demeyin!Bize kalanlar... 'Dünya yalan, ölüm gerçek' diyerek kalp krizi sonucu hayata veda etti. Dilber Ay... Kendine özgü çizgisi olması, hep dikkatimi çekmiştir. Allah rahmet eylesin... Nurlarda yatsın...

FERMAN TOPRAK

FERMAN TOPRAK
Söylenecek söz yok... Seni çok özleyecek bu memleket... Mekanın cennet olsun inşaallah

MERVE ÖZBEY

MERVE ÖZBEY
Ey gidi! Gelir geçer, konar göçer dünya... Ne bir dakika geç ne bir dakika erken ... Hiç ölmez dediklerimizle dolu kabirler... 13 yaşında zorla evlendirildi, çocuk yaşta çocuk doğurdu, kendisine tecavüz etmeye çalışan erkeğe karşı 'Özsavunma' hakkını kullanıp cezaevinde yattı. Biz onu her zaman hayatını nasıl savunduğuyla, şen kahkasıyla hatırlayacağız.

MAHMUT TUNCER

MAHMUT TUNCER
Ah Dilber Ay abla .. başımız sağolsun çok üzgünüm.

SUZAN KARDEŞ

SUZAN KARDEŞ
Mekanın cennet olsun

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ
Ah ulan...Yüce Allah’ın rahmeti üzerine olsun; Rabbim bahçesine alsın inşallah...

YILDIZ TİLBE

YILDIZ TİLBE
Çok iyi bir İnsandı Dilber Ay ,insanın halinden anlardı, anadolu kadınıydı , yaptığı iyilikleri Allah bilir,Nur içinde yatsın...

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
Bu kadar erken gitmek zorunda değildin Dilber Abla.... Çok üzüldüm ya hu! Öyle böyle üzülmedim ! Yattığı yer Nur olsun....

SEMİHA YANKI

SEMİHA YANKI
Işıklarda uyu...Dilber Ay...Çok üzgünüm... Çok!

BELKIS AKKALE

BELKIS AKKALE
Sanat camiasının renkli siması sevgili Dilber Ay hakka yürümüştür.Kendisine Allah'tan rahmet,sevdiklerine baş sağlığı ve sabır dilerim.

SEHER DİLOVAN

SEHER DİLOVAN
Güzel yürekli insan hayatını kaybetmiş. Kendine münhasır bir kişilikti, üzgünüm sevenlerinin ailesinin başı sağ olsun...
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