Dilber Ay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu!

Dilber Ay'ın ani ölümü hayranları kadar, sanat dünyasını da yasa boğdu.

İşte ünlülerin Dilber Ay'ın ardından yazdığı mesajlar...

'Bu kadar erken gitmek zorunda mıydın?'

FERHAT GÖÇER Bu kadar erken gitmek zorunda mıydın?

ÖNDER AÇIKBAŞ İçimi yaktın abla 'içme şu zıkkımı' dedim de dinletemedim sana... Beraber film bile yaptık... Yıllardır can ciğer olduk... Daha yeni konuştuk da gittin mi? Allah rahmet eylesin toprağın bol olsun mekanın cennet...

ARSEVİ YETER Kaç yıl oldu bilmiyorum ama Yaşarım hayattaydı. Yaşar Gaga albümü için evimize, stüdyomuzu onurlandırmıştın. Gerçek bir müzik emekçisini, dobra bir kadını, aşık bir kadını Dilber Ay’ı ne mutlu tanıdık.Kimseyle fotoğraf çektirmeyiz tek tek ailecek fotoğraf çekildik. Ah Anam Kadın Yaşar’a selam söyle bizden. Çok özlüyoruz. Allah mekanını cennet eylesin...

İBRAHİM BÜYÜKAK Canım ablam seni tanımak çok büyük bir şanstı... Allah rahmet eylesin... Nurlar içinde yat... Dünyadan çok gerçek bir kadın geçti... Çok üzgünüm...

NESLİHAN YARGICI 13 yaşında zorla evlendirildi. Çocuk yaşta anne. Kendine tecavüz etmeye çalışan ahlaksıza karşı kendini savunma hakkını kullanıp cezaevinde yattı. Başına gelenler neden? Bu topraklarda cinsiyeti kadın olarak dünyaya gelmesi. Her şeye rağmen başarılı oldu. Düzgün karakteri, İçten kişiliği ile çok sevildi. Küçük yaşta kadın olarak bakılmasaydı, eğitim görseydi, farklı, dünya çapında da olabilirdi. Kim bilir? Kim bilir ne yetenekler yok oluyor! Sonra piyasada sanatçı yok demeyin!Bize kalanlar... 'Dünya yalan, ölüm gerçek' diyerek kalp krizi sonucu hayata veda etti. Dilber Ay... Kendine özgü çizgisi olması, hep dikkatimi çekmiştir. Allah rahmet eylesin... Nurlarda yatsın...

FERMAN TOPRAK Söylenecek söz yok... Seni çok özleyecek bu memleket... Mekanın cennet olsun inşaallah

MERVE ÖZBEY Ey gidi! Gelir geçer, konar göçer dünya... Ne bir dakika geç ne bir dakika erken ... Hiç ölmez dediklerimizle dolu kabirler... 13 yaşında zorla evlendirildi, çocuk yaşta çocuk doğurdu, kendisine tecavüz etmeye çalışan erkeğe karşı 'Özsavunma' hakkını kullanıp cezaevinde yattı. Biz onu her zaman hayatını nasıl savunduğuyla, şen kahkasıyla hatırlayacağız.

MAHMUT TUNCER Ah Dilber Ay abla .. başımız sağolsun çok üzgünüm.

SUZAN KARDEŞ Mekanın cennet olsun

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ Ah ulan...Yüce Allah’ın rahmeti üzerine olsun; Rabbim bahçesine alsın inşallah...

YILDIZ TİLBE Çok iyi bir İnsandı Dilber Ay ,insanın halinden anlardı, anadolu kadınıydı , yaptığı iyilikleri Allah bilir,Nur içinde yatsın...

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN Bu kadar erken gitmek zorunda değildin Dilber Abla.... Çok üzüldüm ya hu! Öyle böyle üzülmedim ! Yattığı yer Nur olsun....

SEMİHA YANKI Işıklarda uyu...Dilber Ay...Çok üzgünüm... Çok!

BELKIS AKKALE Sanat camiasının renkli siması sevgili Dilber Ay hakka yürümüştür.Kendisine Allah'tan rahmet,sevdiklerine baş sağlığı ve sabır dilerim.