Dilber dansı yapan Survivor Sema Aydemir'den Popstar Mehtap'a tepki! "Herkes haddini bilsin"

Katıldığı Popstar yarışması ile şöhreti yakalayan şarkıcı Mehtap Yılmaz, Dilber dansının popüler olmasından rahatsız oldu.

Mehtap Yılmaz son olarak trende isyan ederek "Bunların hepsini alacaksın bir pavyona koyacaksın, bunlar burada 15 gün dansçı olarak masa masa gezecekler o hayatın gerçek yüzünü görecekler, sonra da “bizi kurtarın” diye yalvaracaklar" dedi.

Popstar Mehtap'ın sözlerine dans videosuyla gündeme gelen Sema Aydemir tepki gösterdi.

"Öyleleri var ki temizliğe gitmeyi, asgari ücretle öğretmenlik yapmayı yediremiyor kendine. İki kıvırtıp kolay yoldan para kazanmak için pavyonu seçiyor. Çok zor zamanlardan geçtim bir günde 4 işe gidip çocuğuma baktım. Herkes haddini bilsin." dedi.

Sema Aydemir Popstar Mehtap'a seslenerek "Senin geçmişinde beni ilgilendirmiyor banane pavyona düşen insanları ben mi düşürdüm?" diyerek sert çıktı.





