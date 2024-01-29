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  4. Dilber dansı yapan Survivor Sema Aydemir'den Popstar Mehtap'a tepki! "Herkes haddini bilsin"

Dilber dansı yapan Survivor Sema Aydemir'den Popstar Mehtap'a tepki! "Herkes haddini bilsin"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.01.2024 07:14 | Son Güncelleme:
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İnci Taneleri'nde Dilber'in pavyon dansı sosyal medyada trend olunca Popstar Mehtap eski günlerini hatırlayarak dans edenlere tepki gösterdi. Sert ifadeler kullanan Mehtap Yılmaz'a geçtiğimiz hafta dans eden Sema Aydemir'den tepki geldi.

Dilber dansı yapan Survivor Sema Aydemir'den Popstar Mehtap'a tepki! "Herkes haddini bilsin"

Katıldığı Popstar yarışması ile şöhreti yakalayan şarkıcı Mehtap Yılmaz, Dilber dansının popüler olmasından rahatsız oldu.

Mehtap Yılmaz son olarak trende isyan ederek "Bunların hepsini alacaksın bir pavyona koyacaksın, bunlar burada 15 gün dansçı olarak masa masa gezecekler o hayatın gerçek yüzünü görecekler, sonra da “bizi kurtarın” diye yalvaracaklar" dedi.

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Popstar Mehtap'ın sözlerine dans videosuyla gündeme gelen Sema Aydemir tepki gösterdi.

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"Öyleleri var ki temizliğe gitmeyi, asgari ücretle öğretmenlik yapmayı yediremiyor kendine. İki kıvırtıp kolay yoldan para kazanmak için pavyonu seçiyor. Çok zor zamanlardan geçtim bir günde 4 işe gidip çocuğuma baktım. Herkes haddini bilsin." dedi.

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Sema Aydemir Popstar Mehtap'a seslenerek "Senin geçmişinde beni ilgilendirmiyor banane pavyona düşen insanları ben mi düşürdüm?" diyerek sert çıktı.

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Mehtap Yılmaz Sema Aydemir ele
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