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Dilber'in yönetmeni ile aşk yaşamaya başladı! Hadise'den 'evin barkın yok mu?' pozları! Beğeni butonu çöktü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.11.2024 09:22
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Yakın arkadaşı Seda Bakan ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan dizisiyle adından söz ettiren Hadise şimdi de özel hayatıyla gündemde. İnci Taneleri ve Esas Oğlan dizilerinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edilen Hadise özel hayatına dair soruları yanıtsız bırakmıştı. Hadise'den 'Dilber' pozları geldi. Ünlü ismin son karelerine kısa sürede beğeni yağdı...

Dilber'in yönetmeni ile aşk yaşamaya başladı! Hadise'den 'evin barkın yok mu?' pozları! Beğeni butonu çöktü

İddialı kostümleri, sahne şovları ve hakkındaki aşk iddialarıyla sık sık gündeme gelen Hadise şimdi de son pozlarıyla gündeme geldi. İlk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan dizisinin ve İnci Taneleri dizisinin yönetmeni ile aşk yaşadığı iddia edilen Hadise 'Dilber' pozlarıyla çok konuşuldu.

Süper mini büyük kırmızı gül desenli elbisesi ile peş peşe pozlar veren Hadise paylaşımına 'Dilber, evin barkın yok mu? Yok' ifadelerini not düştü.

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Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken aşk yaşadığı iddia edilen ünlü yönetmen Şenol Sönmez, Hadise'nin gönderisini kendi sayfasında paylaştı.

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YORUM YAĞDI

Hadise'ye sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'yine harikasın', 'sana bayılıyorum', 'maşallah sana' gibi yorumlar yapıldı.

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Hadise geçtiğimiz günlerde Esas Oğlan dizisinin de yapım şirketi olan BKM‘nin yapımcılığında çekilen “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin galasına Şenol Sönmez'le birlikte katılmıştı.

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Hadise gala için salona girerken muhabirlerin ilişkisi hakkındaki sorularına “Doğru anda konuşuruz” yanıtını vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise İnci Taneleri
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