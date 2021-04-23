Dilek Çınar kimdir, kaç yaşında ve nereli? TGB Başkanlığına seçildi

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümünde öğrenim gören Dilek Çınar, 2011 yılından günümüze kadar; TGB Bursa Liseli İl Başkan Yardımcılığı, TGB Bursa Liseli Yayın Sorumluluğu ve TGB Bursa Liseli İl Başkanlığı, Anadolu Üniversitesi Birim Örgüt Başkanlığı, TGB Eskişehir İl Başkan Yardımcılığı, TGB Eskişehir İl Başkanlığı görevlerini yürüttü.

12 Haziran 1995'te Mardin'de doğan Dilek Çınar’ın babası kaynak ustası, annesi ise ev hanımıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da bitiren Dilek Çınar, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Eskişehir ve Bursa’da TGB’nin birçok kurumunda çeşitli görevler yapan Dilek Çınar, Nisan 2019’da Türkiye Liseliler Birliği (TLB) Genel Başkan Yardımcılığına seçildi. Yaklaşık 2 yıldır bu görevini sürdüren Dilek Çınar, Nisan 2021’de ise oy birliğiyle Türkiye Gençlik Birliği (TGB) başkanlığına seçildi.

Vatana ve millete karşı sorumluluklarımızın bilinciyle tam bağımsız Türkiye'yi kurmak adına görevlere hazır olduğunu vurgulayan Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Dilek Çınar, doymak bilmeden öğretmeye, bıkıp usanmadan öğretmeye söz vereceğini söyledi. Liselinin, mücadelenin meşalesini en önde taşıyan bir birey olduğunu kaydeden Dilek Çınar, meşalenin ateşini büyüteceklerini, o ateşi ülkenin dört bir yanına taşıyacaklarını aktararak, Cumhuriyetin meşalesi liselilerin ellerinde yükseleceğini ifade etti.

TGB'DE BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

TGB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''TGB'NİN YENİ GENEL BAŞKANI DİLEK ÇINAR! Genişletilmiş Genel Yönetim Kurulu toplantımızda yapılan seçimde Türkiye Gençlik Birliği 7. Dönem Genel Başkanlığına oy birliği ile Dilek Çınar seçilmiştir.Duyuru hoparlörü Türkiye'ye, milletimize, teşkilatımıza hayırlı olsun.'' ifadeleri kullanıldı.

TGB'NİN YENİ GENEL BAŞKANI DİLEK ÇINAR!



Genişletilmiş Genel Yönetim Kurulu toplantımızda yapılan seçimde Türkiye Gençlik Birliği 7. Dönem Genel Başkanlığına oy birliği ile Dilek Çınar seçilmiştir.????



Türkiye'ye, milletimize, teşkilatımıza hayırlı olsun.????????@ddilekcinar pic.twitter.com/i3XY0Rol2f — TGB (@genclikbirligi) April 23, 2021



