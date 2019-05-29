HABER

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 10:31 | Son Güncelleme

Adana’da merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Karataş ilçesi Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli Ebe Dilek Duru, sorumluluk sahasında bulunan Suriyeli ve konargöçer tarım işçilerine yönelik başarılı saha çalışmalarıyla aşılama hizmetlerinden dolayı yılın ebesi seçildi.

Adana’da merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Karataş ilçesi Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli Ebe Dilek Duru, sorumluluk sahasında bulunan Suriyeli ve konargöçer tarım işçilerine yönelik başarılı saha çalışmalarıyla aşılama hizmetlerinden dolayı yılın ebesi seçildi. Duru, çadırlarda her gün yaklaşık 50 çadır gezip aşılama yaparak aileleri bilgilendiriyor.
15 yıldır ebe olarak görev yapan Dilek Duru, ‘Yılın Ebesi’ seçilmesinin ardından Ankara’ya davet edilerek başarı belgesi ile ödüllendirildi. Duru, tarım göçer işçilere ve göçmenlere hizmet verdiğini belirterek, “Onların aşılama, gebe, bebek izlemleri, yaşlı bakım hizmetleri gibi hizmetlerini biz veriyoruz. Açıkçası yılın ebesi seçildiğim için çok sevindim. ‘Demek ki çalışmalarımız görülüyor’ dedim. Adana’da Toplum Sağlığı Merkezi olarak aşılamalarda yüzde 100’ün üzerine çıkıyoruz” diye konuştu.

Günde ortalama 50 çadır geziyor
Günde ortalama 50 çadır gezdiklerini ifade eden Duru, “Çadırlardaki gebelere, bebeklere, yaşlılara, hastalara hizmet veriyoruz. Aşılamalarını yapıyoruz. Bizi artık tanıyorlar ve mutlu oluyorlar. Yaptığımız hizmet onların sağlığını korumak amaçlı. Eğitim amaçlı da hizmetler yapıyoruz. Çadır bölgesi olduğundan hijyen kurallarına uyulmuyor. Ama eğitimlerle hijyen kurallarına uyulmasını sağlıyoruz. Bebek ve yaşlı bakımları öğretiyoruz. Aile planlaması ile ilgili bilgiler veriyoruz” şeklinde konuştu.
Ebe Dilek Duru, şuana kadar bölgede 5 bin 500 aşı yaptıklarının altını çizerek, “En son kızamık aşısı kampanyası yürüttük. Orada da 18 yaş altı 2 bin 500 kişiyi aşıladık. Yaklaşık olarak 600 civarı gebemiz var. Yenidoğanların topuk kanı, aşılama hizmetlerini de sürekli veriyoruz zaten” dedi.

“İnsanlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz”
Dilek Duru, Sağlık Bakanlığı’nın verdiği yılın ebesi ödülü layık görülerek Ankara’ya çağrıldıklarını belirterek, “Sonrasında da cumhurbaşkanımızın verdiği iftar yemeğine davet edildik. Oraya da katıldık. Cumhurbaşkanımızla da fotoğraf çekilme şansımız oldu. Çok mutlu oldum. Bundan sonra çalışmaya devam. Çünkü insanlar mutlu oldukça bizde mutlu oluyoruz. Bir çocuğun hastalığa yakalanmaması ya da iyileşmesi bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor

Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova'da ücretini isteyen avukata darp

Ücretini istedi, bu hale getirdiler!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili son dakika gelişmesi

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu

Pençe Harekatı'nda flaş gelişme!

Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü

Harekatın ardından ABD ile kritik temas

Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçu sayılacak

Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçu sayılacak

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.