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Dilek havuzuna atılan kayıp paralar, artık kamuya gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 15:24 | Son Güncelleme

İZMİR'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyündeki St.

Dilek havuzuna atılan kayıp paralar, artık kamuya gidecek

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyündeki St. Jean John Baptist Kilisesi'ne (Meryem Ana) ait havuza dilek amacıyla atılan yerli ve yabancı madeni paraların belli aralıklarla kimler tarafından alındığı konusunda hem işletme çalışanları hem belediye hem de arazi sahibi bilgilerinin olmadığını söylerken, birbirlerini işaret etti. Arazi sahibi Sevda Taflanoğlu, 10 yıldır sadece kira aldığını söyledi. Selçuk Belediye Başkanı Ak Parti'li Zeynel Bakıcı ise parselin 830 bin TL'ye kamulaştırılması için mahkemeden geçen hafta karar çıktığını, bunu yerine getirdikten sonra da havuzdaki paranın kamuya ve müze müdürlüğüne kalacağını söyledi.
İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Şirince'de yılda 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiği St. Jean John Baptist Kilisesi'nin yanındaki dilek havuzu, ziyaretçilerin dilek dileyip içine attıkları madeni paraların kim ya da kimler tarafından alındığıyla gündeme geldi. Dilek havuzunda suyun dibine çöken madeni paraların belli aralıklarla alındığı görülürken, paraları kimlerin aldığı ve nasıl kullandığı belirlenemedi. İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, konuyu Vergi Dairesi Başkanlığı'na iletti. Başvuruyla birlikte dilek havuzunda toplanan paraların akıbeti araştırılmaya başlandı.
HERKES BİRBİRİNİ İŞARET ETTİ
Değeri binlerce TL'yi bulan yerli ve yabancı madeni paraların kimler tarafından alındığıyla ilgili hem işletme çalışanları hem belediye hem de arazi sahibi bilgilerinin olmadığını vurgularken, birbirlerini işaret etti. Dilek çeşmesinin bulunduğu arazinin sahibi olan, aynı zamanda Şirince'de el işi ürünlerin satışını yapan Sevda Taflanoğlu, "Arazi bana kocamdan kaldı. Yaklaşık 10 yıldır sadece kira alıyorum. Parayı kim alıyor bilmiyorum ama işletme alıyor olabilir" dedi. Arazi sahibi Sevda Taflanoğlu'nun aynı köyde ekmek satışı yapan kayınvalidesi Sevim Taflanoğlu da "Havuza on yıldır para atıyorlar. Burası oğlumun eviydi. Vefat ettikten sonra birlikte oturuyorduk sonra gelinimle ayrıldık. Ancak biz burada otururken havuzda toprak vardı, para atılmıyordu. Restore edildikten sonra toprak boşaltıldı, havuzun içi de suyla dolduruldu. Ondan sonra para atılmaya başlandı. İlk zaman restorasyonda çalışan ustalar alıyorlardı. Sonra kim aldı ve alıyor hiç bilmiyorum" diye konuştu. Giriş kapısına 'Dilek Havuzu' yazılı tabela da asan kilisenin yanındaki kafeyi işleten Yonca Sengel'in iş yerine gelmediği ve telefonlara yanıt vermediği ileri sürüldü. İsimlerini açıklamayan bazı kafeterya çalışanları ise paraları belediyenin aldığını iddia etti. Kilisenin yanında el işi ürünleri satan köylülerden Duriye Kaya tartışmalardan haberdar olmadığını ancak dilek havuzundaki parayı kimin aldığını kafeterya işletmecilerinin bildiğini öne sürdü.
ARTIK PARAYI KAMU ALACAK
Selçuk Belediye Başkanı Ak Partili Zeynel Bakıcı, kilisenin mülkiyetinin kamuda olduğunu, havuzun bulunduğu yerin kamulaştırılması için 4 yıl önce karar aldıklarını ancak bedele ailenin itiraz ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Şu anda bulunduğumuz alan özel mülkiyet; 279 ada bir parsel hemen kilisenin yanında yer alıyor. Kilisenin mülkiyeti kamuya ait. 2014 yılında havuzun bulunduğu alan için kamulaştırma kararı aldık. 205 bin TL bedel bildirdik, aile buna itiraz etti, dava açtı. Geçen hafta mahkemeden karar çıktı, 830 bin TL paraya mahkeme kamulaştırma kararı verdi. Bunun 205 bin TL'si derhal karşı tarafa ödenecek, geriye kalanı emanete alınacak. Kamulaştırmanın tamamlanmasına yaklaştık. Bizler de parayı ödeyip burayı kamulaştıracağız. Süreç artık tamamlanmak üzere. İzmir Valisi ile görüştük. Kültür Varlıkları Fonu'ndan destek alacağız. Havuzda biriken paranın akıbeti de sağlam olarak belli olacak. Burada bu alanla ilgili konunun esas muhatabı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü ve Müzeler Genel Müdürlüğü. Biz de bu konuda kamulaştırma yapıp buradaki havuzda toplanan paranın her koşulda kamuya geçmesini sağlayacağız. Para belediyeye bırakılırsa memnun oluruz. Şu ana kadar belediye buradan hiç para almadı. Çünkü burası özel mülkiyet. Bunu almamız doğru değil. Bu alanla ilgili tasarrufu elinde bulunan kişi, parayı alıyordur."

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Dilek havuzuna atılan kayıp paralar, artık kamuya gidecekDilek havuzuna atılan kayıp paralar, artık kamuya gidecekDilek havuzuna atılan kayıp paralar, artık kamuya gidecekDilek havuzuna atılan kayıp paralar, artık kamuya gidecek

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