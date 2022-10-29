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Dilek İmamoğlu'ndan sonra kürsüye çıktı, söyledikleriyle salondakileri gülümsetti... Ekrem İmamoğlu'ndan eşine: Benden dolayı

29.10.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Vakfı'nın "Büyüt Hayallerini" projesi kapsamında sahneye çıkıp konuşma yapan Dilek İmamoğlu'nun büyük bir heyecan yaşadığı görüldü. "Kalbimin sesini durdurabilirsem konuşmayı becerebileceğim" diyen İmamoğlu'ndan sonra kürsüye Ekrem İmamoğlu çıktı. Eşinin heyecanına dikkat çeken İBB Başkanı, "Sanırım heyecanı ve kalbinin sesinin yükselmesi benden dolayı." dedi. Ekrem İmamoğlu'nun sözleri, salonda kahkahalara neden oldu.

Dilek İmamoğlu'ndan sonra kürsüye çıktı, söyledikleriyle salondakileri gülümsetti... Ekrem İmamoğlu'ndan eşine: Benden dolayı

İstanbul Vakfı'nın "Büyüt Hayallerini" projesi kapsamın sahneye çıkan Dilek İmamoğlu ve sonrasında kürsüye gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "heyecanlı ve romantik" anları, programa damga vurdu.

İMAMOĞLU ÇİFTİ KATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Vakfı, Dr. Dilek İmamoğlu'nun, kız çocuklarının eşit şartlarda yaşaması ve eğitimlerine katkı sağlama fikriyle öncülüğünü yaptığı "Büyüt Hayallerini" projesi kapsamında, Cumhuriyet'in 99'uncu yıl dönümünü kutladı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "Büyütülen Hayallerle Cumhuriyet ve Kadın" başlığıyla düzenlenen kutlamaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı Başkanı Perihan Yücel ve "Büyüt Hayallerini" projesi öncüsü Dr. Dilek İmamoğlu katıldı.

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"KALBİMİN SESİNİ DURDURABİLİRSEM..."

Konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan ve bir hayli heyecanlı olduğu görülen Dilek İmamoğlu, "Birazcık kalbimin sesini durdurabilirsem burada konuşmayı becerebileceğim." dedi. Dilek İmamoğlu'nun sözleri, salonda gülümsemelere neden olurken daha sonra ise kürsüne, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı

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"HEYECANI BENDEN DOLAYI"

Konuşmasında, eşi Dilek İmamoğlu'nun kürsüdeki heyecanlı hallerine değinen İBB Başkanı, "Elbette Dilek Hanım'dan sonra buraya çıkmak biraz zor olacak. Sanırım heyecanı ve kalbinin sesinin yükselmesi benden dolayı. Çünkü sonra konuştukça rahatladı. Bir şeyi fark ettim bana hiç bakmadan konuştu." dedi.

İmamoğlu çiftinin bu romantik ve eğlenceli anları, salonda kahkahalara neden oldu.

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Ekrem İmamoğlu Dilek İmamoğlu

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