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Dilek öğretmene Avrupa Parlamentosu'ndan davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 10:21 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesi Kumköy İlkokulu'nda görev yaparken uluslararası bir vakıf tarafından 2014 yılında 'Dünyanın en iyi 50 öğretmeni' arasında gösterilen ilk Türk öğretmen olan Dilek Livaneli, resmi konuşmacı olarak Avrupa Parlamentosu'na davet edildi.

Dilek öğretmene Avrupa Parlamentosu'ndan davet

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesi Kumköy İlkokulu'nda görev yaparken uluslararası bir vakıf tarafından 2014 yılında 'Dünyanın en iyi 50 öğretmeni' arasında gösterilen ilk Türk öğretmen olan Dilek Livaneli, resmi konuşmacı olarak Avrupa Parlamentosu'na davet edildi.
Hint asıllı işadamı Sunny Varkey’in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu, onursal başkanlığını ABD eski başkanlarından Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı tarafından 2014'te düzenlenen 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin seçtiği 'En iyi 50 öğretmen' arasında sınıf öğretmeni Dilek Livaneli'ye (36) de yer verildi. Bu alanda ilk Türk öğretmen olan o dönem Samsun'un Çarşamba ilçesi Kumköy İlkokulu'da görev yapan Dilek Livaneli'ye Avrupa Parlamentosu’ndan davet geldi. AB Parlamentosu Milletvekili ve AB Karma Parlamentolararası Komite Başkan Yardımcısı Miltiadis Kyrkos tarafından gönderilen davet mektubu Dilek Livaneli'ye ulaştı.
8-10 Ocak tarihleri arasında Brüksel'de düzenlenecek 'Faces of Civil Society Actors in Turkey' adlı etkinlikte, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra Livaneli de bireysel olarak yer alacak. Livaneli, Avrupa Parlamentosu'nda resmi konuşmacı olarak bulunacak. Parlamento ana salonunda yapılacak olan sergide ise Dilek Livaneli'nin meslek hayatında yaptığı hizmetler, 4 metrekarelik afişte sergilenecek. Sergide ayrıca Livaneli’ye ait videolar, led ekranda ziyaretçiler tarafından izlenebilecek.
Şu an İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Dilek Livaneli, "Bir köy okulu öğretmeni olarak tek başıma bir sivil toplum örgütü gibi yıllarca çalıştım, çabaladım. Yoktan var etme mücadelesi verdim. Bu kadar önemli bir davette hikayemi paylaşacak olmaktan ve parlamentoda düzenlenecek sergide yer almaktan son derece mutluyum, gururluyum. Ülkemin değerlerini en güzel şekilde temsil edeceğim" dedi.

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Dilek öğretmene Avrupa Parlamentosu'ndan davet

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