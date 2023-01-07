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Dilek Sabancı'ın sözleri gündem oldu! '100 milyon dolarınız olsa yeter'

07.01.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakıp Sabancı'nın kızı Dilek Sabancı'nın katıldığı bir programda kullandığı ifadeler gündem oldu. "Bir insan için ne kadar para gerekli?" sorusuna yanıt veren Dilek Sabancı, "İnsanın iyi bir evi olması, arabası olması, rahat yaşayabileceği bir parası olması ama bu para bana göre milyar dolarlar değil. Milyon dolarlar da yetebilir veya bazı insanlara 1-2 milyon dolar da yetebilir. 50 milyon ile 100 milyon dolarınız olsa rahat rahat yaşarsınız" dedi.

Dilek Sabancı'ın sözleri gündem oldu! '100 milyon dolarınız olsa yeter'

2004 yılında hayatını kaybeden iş insanı Sakıp Sabancı'nın kızı Dilek Sabancı, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programının konuğu oldu. Okur'un 'Bir insan için ne kadar para gerekli?' sorusuna yanıt veren Dilek Sabancı "Milyar dolarlar değil yani milyon dolarlar da yetebilir" dedi.

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"1-2 MİLYON DOLAR DA YETEBİLİR"

Dilek Sabancı'nın açıklamaları şöyle:

"İnsanın iyi bir evi olması, arabası olması, rahat yaşayabileceği bir parası olması ama bu para bana göre milyar dolarlar değil. Milyon dolarlar da yetebilir veya bazı insanlara 1-2 milyon dolar da yetebilir. Onun dışında istediği zaman seyahat edebilecek. 50 milyon ile 100 milyon dolarınız olsa rahat rahat yaşarsınız ama bence de 50-100 milyon dolara değil de daha düşük rakamlarla daha çok mutlu olabilmek daha büyük başarı. İyi bir işiniz olsun, eviniz olsun, arabanız olsun, hastalandığınızda hastaneye gidecek paranız olsun, denize merakınız varsa tekneniz olsun, başka insan ne ister ki?"

Dilek Sabancı'nın yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Sakıp Sabancı dilek sabancı

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