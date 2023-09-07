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Dilek Taşı'nın Figen'i Hazal Subaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hazal Subaşı'nın oynadığı dizi ve filmler

07.09.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazal Subaşı, bugün Kanal D'de ekrana gelecek olan Dilek Taşı dizisinde Figen karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncu, Salih Bademci ile başrolü paylaşıyor. Senaryosunu ise Ece Yörenç'in kaleme aldığı Dilek Taşı'nın yönetmen koltuğunda ise Çağan Irmak oturuyor. Peki, Dilek Taşı'nın Figen'i Hazal Subaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Hazal Subaşı'nin eşi, hayatı ve filmleri...

Dilek Taşı'nın Figen'i Hazal Subaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hazal Subaşı'nın oynadığı dizi ve filmler

Dilek Taşı'nın Figen'i Hazal Subaşı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Dilek Taşı 1987 yılında başlayan bir hikayeyi anlatıyor. Salih Bademci ise dizide Mustafa karakterini canlandırıyor. Dilek taşı için geri sayım sürerken birçok kişi internette Hazal Subaşı hakkında araştırma yapıyor. İşte Hazal Subaşı hakkında merak edilenler...

Hazal Subaşı 9

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde eğitim alan ünlü oyuncu eskiden mankenlik de yapmıştır.

2015 yılında Miss Turkey yarışmasına katıldı ve üçüncü oldu. Ancak sonrasında kariyer tercihini değiştirdi ve oyuncu olmaya karar verdi, bu yolda eğitimler aldı.

Hazal Subaşı 9

DİLEK TAŞI'NIN FİGEN'İ HAZAL SUBAŞI'NIN OYNADIĞI DİZLİLER

2016-2018 Adını Sen Koy
2018 Bir Umut Yeter
2019 Halka
2019-2021 Çukur
2022-2023 Kasaba Doktoru
2023-günümüz Dilek Taşı

İnternet dizi ve filmleri:

2021 Bizi Ayıran Çizgi
2022 Sıcak Kafa
2023 Kötü Adamın 10 Günü
Yakında Meraklı Adamın 10 Günü
Yakında Ölüm Kime Yakışır

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