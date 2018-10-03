Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu toplandı

Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu, 2017 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu hakkında kurulan Karma Komisyon raporunu benimsedi.
Karma Komisyon, 2017 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporunu görüşmek üzere Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplandı.
Yeni yasama döneminin hayırlı olmasını dileyen Satır, KDK'nin raporu incelediğini, kurumların kararlara uyup uymadığının takip edilmesini olumlu bulduğunu belirtti.
Satır, vatandaşların yasal kurumlar aracılığıyla hak aramasının önemli olduğunu söyledi.
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da KDK'nin idare ile kişiler arasındaki ilişkilerin doğru ilerlemesine katkı sunduğunu söyledi.
Toplantıda Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KDK 2017 Yılı Raporu'na ilişkin sunum yaptı.
Yeni teşkilat yapısı, tanıtım ve organizasyonlar hakkında komisyon üyelerine bilgi veren Malkoç, kararların tavsiye kararı olduğunu ancak kararlara uyup uyulmadığını takip ettiklerinin altını çizdi.
Basında yer alan haber sayısının 2016'da bin 41 iken 2017'de 28 bin 845'e yükseldiğine işaret eden Malkoç, kurumun tanıtımı için 50 civarında ulusal ve uluslararası organizasyon düzenlendiğini anlattı.
Tanıtım faaliyetlerinin başvuru sayısını artırdığına dikkati çeken Malkoç, "Kuruma 2016'da 5 bin 519 başvuru yapılırken, 2017 yılında bu rakam 17 bin 131'e çıktı. Çözümlenen dosya sayısı, 2016'da 4 bin 819 iken 2017 yılında 14 bin 716'ya çıktı." dedi.
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