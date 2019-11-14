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Dilekçe Komisyonu, Kıbrıs Dilekçe ve Ombudsman Komitesi'ni Meclis'te ağırladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 13:58 | Son Güncelleme

Meclis Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır: -"Meclislerimiz arasında tam bir istişare ve işbirliği halinde içinden geçmekte olduğumuz bu kritik dönemi başarıyla tamamlayacağımıza ve Kıbrıs Türkü'nün layık olduğu konumu kazanmasını sağlayacağımıza inancımız tamdır" - KKTC Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay: -"Biz birbirimizle güzel diyalog kurabilirsek ülkelerimiz üzerinde oynanmak istenen oyunları ancak o şekilde bertaraf edebiliriz"

Meclis Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır ve komisyon üyeleri, KKTC Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay ve beraberindeki heyeti ağırladı.

TBMM Dilekçe Komisyonunun konuğu olarak 13-17 Kasım'da resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Komite, Meclis'i ziyaret etti.

Satır, Komite üyeleri ile görüşme sırasında yaptığı konuşmada, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı bugünlerde Komite'yi ana vatanda ve Gazi Meclis'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. KKTC'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Satır, şehitleri rahmetle ve gazileri saygıyla andı. Başkan Satır, Kıbrıs Türk halkının bu sevincini paylaşmak üzere Meclis'i temsil eden bir heyetin KKTC'yi ziyaret edeceğini de bildirdi.

TBMM'nin Kıbrıs Türkü'nün özgürlük, eşitlik ve egemenliğinin korunması konusunda kararlılığını sürdürdüğüne işaret eden Satır, Meclis'in, milli dava Kıbrıs konusunda, bugüne kadar aldığı kararlara bağlı kaldığını ve Kıbrıs Türkü'yle dayanışmasında tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğini söyledi.

Mihrimah Belma Satır, şunları kaydetti:

"TBMM ile Cumhuriyet Meclisi'nin milli davada eş güdüm içinde hareket etmesi çok önemlidir. Bu amaçla parlamenterler arasındaki diyalog ortamının karşılıklı ziyaretlerle her zaman canlı tutulması gerektiğine inanmaktayız. Meclislerimiz arasında tam bir istişare ve işbirliği halinde içinden geçmekte olduğumuz bu kritik dönemi başarıyla tamamlayacağımıza ve Kıbrıs Türkü'nün layık olduğu konumu kazanmasını sağlayacağımıza inancımız tamdır."

- "Minnetlerimizi sunuyoruz"

Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı Canaltay, konuşmasında, Gazi Meclis'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye'yi "ana vatan" olarak bilen, Kıbrıs'ta cumhuriyetin kurulmasında önemli rol oynayan Ulusal Birlik Partisi milletvekili olduğuna dikkati çeken Canaltay, bu bağlamda da ana vatanla daima saygı, sevgi ve kardeşlik içerisinde işbirliği kurulmasını göz önünde tutan bir zihniyete sahip olduklarını söyledi.

Kıbrıslı gençlerin, anavatanla işbirliğinin artmasını temenni eden Canaltay, "KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bir millet, iki devlettir. Bunun Türkiye tarafından böyle görülmesini çok istiyoruz, arzuluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ve Meclis her fırsatta her zaman için yanımızdadır. Bunun için de yine minnetlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Resmiye Canaltay, Komite'nin ziyaretinin iki toplum arasında kardeşliğin daha da geliştirilmesine katkı sağlamasını istediklerini dile getirerek Türk gençleri ile Kıbrıs Türkü gençlerin bir araya gelerek birbirlerini daha yakından tanımalarını istedi. Canaltay, "Biz birbirimizle güzel diyalog kurabilirsek ülkelerimiz üzerinde oynanmak istenen oyunları ancak o şekilde bertaraf edebiliriz." dedi.

Spor karşılaşmalarında KKTC'ye bazı ambargolar uygulandığını anlatan Canaltay, Kıbrıslı gençlerin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nı bire bir yaşadığını ifade eden Canaltay, "Gelecek için her zaman geçmişten ders alarak ileriye bakmayı kendimize misyon edinmiş bir toplumuz." ifadelerini kullandı.

Canaltay, bugünkü görüşmenin iki ülke parlamenterleri arasındaki işbirliğine önemli katkı sunacağına inandığını kaydetti.

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