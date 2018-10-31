HABER

Dilekçe Komisyonu "mide ameliyatları" ve "devre mülkleri" araştıracak

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2018 12:55 | Son Güncelleme

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır: - "(Mide ameliyatları) Bazı ticari kaygılarla yapılan cerrahi uygulamalar sonrasında vatandaşlarımızın çok ciddi sağlık problemleri ile karşı karşıya kalması, psikolojik sorunlar yaşamaları, hatta bu nevi operasyonlarının bazılarının ölümle sonuçlanması Meclis’in bu konuya eğilmesini gerekli kılıyor"

TBMM Dilekçe Komisyonunda, obezite tedavi yöntemlerinin cerrahi uygulamalarında (mide ameliyatları) malpraktis ve "devre mülk dolandırıcılığı" iddialarıyla ilgili iki alt komisyon kuruldu.

TBMM Dilekçe Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplandı.

Toplantıda, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, komisyon başkanvekilliğine seçildi.

İçtüzük değişikliği ile komisyonun yetkisinin arttığını belirten Satır, "Kanun olarak düzenlenmelerinde toplumsal yarar görülen dilekçeler bilgi için Cumhurbaşkanlığına gönderilecektir. Komisyon Genel Kurulunca alınan kararlar gereği için Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanlara gönderilecek. Kesinleşen Genel Kurul Kararları, Cumhurbaşkanı yardımcılıklarına bildirilecektir. Cumhurbaşkanı yardımcıları, kesinleşen Genel Kurul Kararları hakkında yaptıkları işlemi, bildiri tarihinden itibaren otuz gün içinde, Komisyon Başkanlığına yazıyla bildirecek." dedi.

-İki alt komisyon

Satır, özellikle son zamanlarda modern hayat şartlarının bir sonucu olarak obezite ile mücadele edildiğini belirtti.

Gerek alandan yansıyan gerekse kendisinin bizzat yakından tanıdığı kişilerin hayatlarından şahit olduğu, trajik sonla biten ameliyatlar, mide küçültme operasyonları sonrası komplikasyonlar ve vefatlar bulunduğunu aktaran Satır, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerinin de artan operasyonlara işaret ettiğine dikkat çekti.

Bireylerin sağlıklı bir vücuda sahip olmak için sağlıklı beslenme, egzersiz gibi hususları öncelemesi gerekirken ilk akla gelen bıçak altına yatmak olduğunu ifade eden Satır, "Sağlığımıza kavuşma konusunda Türk hekimlerimiz bizler için çok değerli. Ancak bazı ticari kaygılarla yapılan cerrahi uygulamalar sonrasında vatandaşlarımızın çok ciddi sağlık problemleri ile karşı karşıya kalması, psikolojik sorunlar yaşamaları, hatta bu nevi operasyonlarının bazılarının ölümle sonuçlanması Meclis’in bu konuya eğilmesini gerekli kılıyor diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, gelen dilekçeler üzerinde ayrıntılı bir şekilde inceleme yapılması, obezite tedavi yöntemlerinin cerrahi uygulamalarında malpraktis iddialarının araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için alt komisyon kurulması kabul edildi.

Toplantıda, ayrıca devre mülk dolandırıcılığı ile ilgili mağduriyet iddialarıyla ilgili de alt komisyon kurulmasına karar verildi.

Komisyon Başkanı Satır, kanser ve kalp hastalarının, hastalıkları geçse bile bankalar tarafından sigorta yapılmadıkları için kredi çekemediklerini ve bunun mağduriyet yarattığını belirterek bu konuyla ilgili de önümüzdeki günlerde çalışma yapacaklarını bildirdi.

Toplantıda, ayrıca daha önce kamuoyuna açıklanan Forex piyasalarıyla ilgili alt komisyon raporu da oylanarak kabul edildi.

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!
Ali Babacan ve Süleyman Soylu başkanlığı istemedi!Ali Babacan ve Süleyman Soylu başkanlığı istemedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
devremülk alt komisyonu mide ameliyatları TBMM Dilekçe Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Çalışan annelere İŞKUR'dan 400 lira destek

Çalışan annelere İŞKUR'dan 400 lira destek

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

İlginizi Çekebilir

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara kulisleri hareketlendi! İşte parti parti isim listesi

Ankara kulisleri hareketlendi! İşte parti parti isim listesi

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Ali Babacan ve Süleyman Soylu başkanlığı istemedi!

Ali Babacan ve Süleyman Soylu başkanlığı istemedi!

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili referandum çağrısı!

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili referandum çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.