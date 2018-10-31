TBMM Dilekçe Komisyonunda, obezite tedavi yöntemlerinin cerrahi uygulamalarında (mide ameliyatları) malpraktis ve "devre mülk dolandırıcılığı" iddialarıyla ilgili iki alt komisyon kuruldu. TBMM Dilekçe Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplandı. Toplantıda, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, komisyon başkanvekilliğine seçildi. İçtüzük değişikliği ile komisyonun yetkisinin arttığını belirten Satır, "Kanun olarak düzenlenmelerinde toplumsal yarar görülen dilekçeler bilgi için Cumhurbaşkanlığına gönderilecektir. Komisyon Genel Kurulunca alınan kararlar gereği için Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanlara gönderilecek. Kesinleşen Genel Kurul Kararları, Cumhurbaşkanı yardımcılıklarına bildirilecektir. Cumhurbaşkanı yardımcıları, kesinleşen Genel Kurul Kararları hakkında yaptıkları işlemi, bildiri tarihinden itibaren otuz gün içinde, Komisyon Başkanlığına yazıyla bildirecek." dedi. -İki alt komisyon Satır, özellikle son zamanlarda modern hayat şartlarının bir sonucu olarak obezite ile mücadele edildiğini belirtti.

Gerek alandan yansıyan gerekse kendisinin bizzat yakından tanıdığı kişilerin hayatlarından şahit olduğu, trajik sonla biten ameliyatlar, mide küçültme operasyonları sonrası komplikasyonlar ve vefatlar bulunduğunu aktaran Satır, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerinin de artan operasyonlara işaret ettiğine dikkat çekti. Bireylerin sağlıklı bir vücuda sahip olmak için sağlıklı beslenme, egzersiz gibi hususları öncelemesi gerekirken ilk akla gelen bıçak altına yatmak olduğunu ifade eden Satır, "Sağlığımıza kavuşma konusunda Türk hekimlerimiz bizler için çok değerli. Ancak bazı ticari kaygılarla yapılan cerrahi uygulamalar sonrasında vatandaşlarımızın çok ciddi sağlık problemleri ile karşı karşıya kalması, psikolojik sorunlar yaşamaları, hatta bu nevi operasyonlarının bazılarının ölümle sonuçlanması Meclis’in bu konuya eğilmesini gerekli kılıyor diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Toplantıda, gelen dilekçeler üzerinde ayrıntılı bir şekilde inceleme yapılması, obezite tedavi yöntemlerinin cerrahi uygulamalarında malpraktis iddialarının araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için alt komisyon kurulması kabul edildi.