Dilekçe nasıl yazılır? İşte dilekçe yazarken dikkat edilmesi gerekenler

Resmi kurumlara taleplerinizi dilekçe yoluyla iletirsiniz. İletilen dilekçenin kurallara uygun yazılmış olması gerekir. Doğru yazılmayan dilekçeler, isteklerinizin uygulanmasında sorun yaratabilir. Yapılan hatalar dilekçenin geçerli olmasını engelleyebilir. Dilekçe yazımı pek çok farklı açıdan önemlidir. Biz de bu yazımızda doğru dilekçe nasıl yazılır örnekler vererek anlattık. Detaylar için yazımızı okuyabilirsiniz.
Bankaya, devlet dairesine ya da okula dilekçe yazmamız gerekebilir. İstek, talep ya da şikayetler kurumlara dilekçe yoluyla bildirilir. Bu yüzden dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var:
Yazmaya başlamadan önce kalem ve temiz bir A4 kağıdına ihtiyacınız var. Kağıdın herhangi bir yeri lekeli olmamalı. Kağıt boyutu A4 olmalı. Kalem seçiminde, renge dikkat edilmeli. Mavi ya da siyah renkli kalemler tercih edilmeli. Farklı renkteki kalemlerle dilekçe yazılmaz. Aynı zamanda pilot, tükenmez ya da dolma kalem kullanılarak yazılmalı. Kurşun kalem kullanmamalısınız.
Dilekçedeki bir diğer önemli nokta ise başlık. Başlık, dilekçenin iletileceği kurumun adı olmalı. Kurum adı tamamen büyük harfler ile yazılmak zorunda.
Başlıktan sonra yazmanız gereken ise dilekçenin metin kısmı. Metin kısmına, dilekçeyi ilgili kuruma yazma sebebinizi anlatmalısınız. Derdinizi anlatırken açık ve net bir dil kullanmaya dikkat edin. Eğer vermeniz gereken (abonelik numarası, ev adresi vb.) bilgiler varsa bu noktada vermeyi unutmayın. Kısa ve net olmak daha iyi anlaşılmanızı sağlar. Aynı zamanda bu kısımda ciddi olmanız beklenir. Resmi bir kuruma yazdığınızı göz önünde bulundurun. Yazım ve noktalama işaretlerine dikkat edin.
Dilekçe metninin sonuna saygı sözü eklenir. Resmi kuruma yazdığınız dilekçenin sonuna, ''Gereğinin yapılmasını arz ederim.'' gibi saygı cümlesi eklemelisiniz. Bu cümleyi bir alt satıra ve 1 cm içeriden başlayarak yazın.
Şikayet dilekçelerinde başlık ilgili kurumun adıdır.
Doğru kuruma şikayetinizi ilettiğinizden emin olmalısınız.
Dilekçe metninde şikayetinizi anlatmalısınız.
CİMER'e yazacağınız dilekçeleri iki farklı ortamda yazabilirsiniz: e-Devlet ya da resmi CİMER web sitesi.
cimer.gov.tr adresine girdiğinizde öncelikle sizden kişisel bilgileri doldurmanız istenir. Ad, soyad, anne kızlık soyadının ilk ve son harfi, kimlik seri no ve telefon numarası gibi bilgileri yazmalısınız.
Ardından telefon numaranıza onay kodu gönderilir. Onay kodunu ilgili yere yazmalısınız.
Açılan sayfada kişisel bilgilerinizi onaylayın. Başvuru detayları kısmından şikayetinizle ilgili detayları girin.
Başlık olarak ''... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA'' yazılır.
Ardından şikayet edenin ad-soyad, T.C. kimlik no ve adres bilgileri verilir.
Daha sonra şüpheli kişinin ad-soyad bilgisi verilir. Biliniyorsa adres ve cep-telefonu bilgisi de eklenir.
Suç konusu, tarihi ve açıklamalar alt alta başlıklar açılarak verilir. Açıklamalar, maddeler halinde açık, net ve ciddi bir üslupla yazılır.
Ardından hukuki nedenler ve deliller dilekçede verilir.
Son olarak ''... gereğinin yapılmasını arz ederim.'' denir.
Okula yazılan dilekçelerde başlığa ''(ilgili okulun adı) OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE'' yazılır.
İstifa dilekçeleri, çalışılan kurumun ''insan İlişkileri Departmanı''na hitap edilerek yazılır.
İşe başlama ve işten ayrılma tarihi verililir.
''.../.../... tarihi itibariyle işten ayrılmak istiyorum. Bilgilerinize sunar ve gereğinin yapılmasını arz ederim.'' diyerek dilekçe sonlandırılır.
İşten ayrılma sebebi verilecekse dilekçe metni olarak eklenebilir.
Başlığa kurumun adı yazılır.
Dilekçeye iznin başlaması talep edilen tarih yazılır.
Ardından ''tarihinden itibaren izinli sayılmak istiyorum.'' denerek devam edilir.
Gerekli madde varsa dilekçede bildirilir. İzin isteme sebepleri yazılabilir.
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