'Dilekçeler tek çatı altında toplanmayacak, koordinasyon oluşturulacak'

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, '7 kuruma gelen vatandaşların şikayetleri tek çatı altında toplanacak' başlıklı haberlerin doğru olmadığını bildirdi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un onayı ile diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak bir çalışma yapmaya karar verdiklerini kaydeden Satır, "Vatandaşın talep ve şikâyetlerini içeren dilekçelerin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve böylelikle vatandaşımızın memnuniyetinin artırılması için Meclis olarak yola çıktık. Vatandaşlardan gelen dilekçelerin, kurumların ihtisas alanlarına uygun olarak yönlendirilmesi önemli bir ihtiyaçtır. Amacımız dilekçe ile müracaat eden vatandaşların şikâyetini tek çatı altında toplamak değil, kurumlar arasında koordinasyon oluşturmak" dedi.

"Bunun için bu kuruluşlar arasında koordinasyon gibi çalışmalar yapmak istiyoruz. Bununla ilgili 'e-devlet’ projesinin ve vatandaşlık numarası uygulamasının aktif şekilde kullanılması gerekmekte. Vatandaşlara bu yol, yöntem öğretilmeli. Ayrıca itiraz, şikayet ve dilekçelerinin akıbetlerinin kendilerine en iyi şekilde gönderilmesi gerekmekte. Bazen dilekçeye cevap veriyorsunuz, fakat vatandaş bundan memnun olmadığı için aynı mahiyette başka kurumlara veriyor. Her kurum kendi teşkilatı içeresinde çalışma yapıyor. Bazen farklı kararlar ile birlikte benzer kararlar da çıkabiliyor. Onun için bir çalıştay yapmaya gerek duyduk."

