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Dilekleri oğullarının görebilmesi ve yürüyebilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 11:35 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'de 'optik gliom' hastalığıyla görme, zamanla beyinde oluşan 'germinom timörü'yle de kısmen yürüme yetisini kaybeden Muhammet Ali Özoğul’un (14) ailesi, çocuklarının tekrar görmesi ve yürüyebilmesi için mücadele veriyor.

Sinan UÇAR-Uğur AYDIN/GÜMÜŞHANE,(DHA)- GÜMÜŞHANE'de 'optik gliom' hastalığıyla görme, zamanla beyinde oluşan 'germinom timörü'yle de kısmen yürüme yetisini kaybeden Muhammet Ali Özoğul’un (14) ailesi, çocuklarının tekrar görmesi ve yürüyebilmesi için mücadele veriyor. Oğlunun tekrar yürüyebilmesi için tam teşekküllü bir hastanede fizik tedavi görmesi gerektiğini söyleyen baba Süleyman Özoğul, "Biz hayırsever insanlardan yardım istiyoruz" dedi.

Gümüşhane'nin Tekke köyünde Sehure ve Süleyman Özoğul çiftinin çocukları Muhammet Ali, 7 yıl önce ‘optik gliom’ hastalığına yakalanıp görme, zamanla beyinde oluşan 'germinom timörü'yle de kısmen yürüme yetisini kaybetti. Göremeyen ve yürüyemeyen Muhammet Ali için ailesi seferber oldu. Gümüşhane ve İstanbul'daki hastanelerde tedavi gören ancak sağlığına kavuşamayan Muhammet Ali için aile daha kapsamlı tedavi istiyor.

Oğlunun göremediğini ve destek almadan yürüyemediği anlatan Süleyman Özoğul, “Oğlum aşırı derece su tüketimine başladı. Bunun için hastaneye gittiğimizde 'bırakın içsin' dediler. Fakat bu normal bir su içme değildi. 7’nci sınıfta okula giderken bir gün eve geldiğinde bilgisayardaki ve kitaptaki yazıları göremediğini söyledi. Biz de İstanbul'da hastaneye gittik. Burada yapılan kontrollerde, oğlumun kafasında ‘optik gliom’ adında bir kitle olduğu tespit edildi ve doktorlar dünyada bunun ameliyatının yapılmadığını söyledi. Kemoterapi alması gerektiği ve tedaviden sonra da göremeyeceği söylendi. Kemoterapi sonucunda oğlum tamamen gözlerini kaybetti. Biz maddi ve manevi durumumuz iyi olmadığından dolayı Gümüşhane’ye döndük. Çocuğumuzun beyninde tekrar bir kitle çıktı. Fakat müdahale edilemedi. Şu an hiç göremiyor ve yürüyemiyor" dedi.

'UMUTLUYUZ'

Muhammet Ali’nin tekrar yürüyebilmesi için tam teşekküllü bir hastanede fizik tedavi görmesi gerektiğini söyleyen Süleyman Özoğul, "Biz hayırsever insanlardan yardım istiyoruz. İyi bir fizik tedavi sonucunda çocuğumuzun yürüyebileceğini söylediler. Görme noktasında da, gözüne bağlı damarların kuruduğunu söylediler. Biz bu noktada da eğer bir çözümü varsa bilirkişilerin bunu söylemesini istiyoruz. Muhammet Ali’nin daha iyi olacağını umut ediyoruz" diye konuştu.

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