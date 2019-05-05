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Dileklerini dere kenarlarına çizip suya çakıl taşı attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 20:41 | Son Güncelleme

Edremit Körfezi'nde Hıdrellez etkinlikleri kapsamında bir araya gelen binlerce vatandaş, hayallerini dere kenarlarındaki topraklara çizip dileklerini yazdıkları kağıtları, çakıl taşlarıyla dereye attı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Hıdırellez dolayısıyla bir araya gelen vatandaşlar, yıllardır süregelen geleneklerini devam ettirdi.

İlçedeki Edremit, Kızılkeçili ve Zeytinli dereleri kenarlarındaki toprağa, sahip olmak istediklerinin resimlerini çizen vatandaşlar, dileklerini yazdıkları kağıtları ise çakıl taşlarıyla beraber suya attı.

Etkinliğe katılanlardan Selahattin Ayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hıdırellez kutlamalarının geleneksel hale geldiğini söyledi.

Şenlikler dolayısıyla dere kenarına geldiklerini belirten Ayar, "Herkes Hıdırellez dolayısıyla temennilerini iletip gönlünden geçenlerin gerçekleşmesini diliyor." dedi.

Ecem Demirgül de her yıl Hıdırellez'de dere kenarına dilek dilemek amacıyla geldiklerini anlatarak, "Papatyalarımızı topladık. Bir inanç bizim için." diye konuştu.

Ayla Kaya da etkinliğe önceki yıllarda da katıldığını ve birçok dileğinin gerçeğe dönüştüğünü anlatarak, bu yıl da hayal ettiklerinin gerçekleşmesini temenni etti.

Nazar Tenekol da kağıda yazdığı dileğini dereye bıraktığını ifade ederek, "Çok güzel bir gündü. İyi bir okulu kazanmayı diledim. Ayrıca gelecekle ilgili dileklerim oldu." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit Hıdırellez

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