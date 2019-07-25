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Dilenci çocuklara umut oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

TRABZON'da dilencilik yapan çocukların rehabilite edilmesi amacıyla kurumlar arası imzalanan 'Misafir Çocuklar Merkezi İş Birliği' protokolü, olumlu sonuç verdi.

Dilenci çocuklara umut oldular

Filiz YILDIRIM/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da dilencilik yapan çocukların rehabilite edilmesi amacıyla kurumlar arası imzalanan 'Misafir Çocuklar Merkezi İş Birliği' protokolü, olumlu sonuç verdi. Protokol kapsamında kentte oluşturulan merkezde 115 çocuk rehabilite edildi, dilencilik oranı da yüzde 60 azaldı.
Kentte, önceki yıllara göre sokaklardaki dilenci çocuk sayısında yaşanan artış nedeniyle, harekete geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesi, çeşitli kurumlarla iş birliği yaparak proje geliştirdi, Çamoba mevkisinde Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi kurup, Çamoba İlköğretim Okulu'nu Misafir Çocuklar Merkezi'ne dönüştürdü. Proje kapsamında Nisan ayında, Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında 'Misafir Çocuklar Merkezi İş Birliği' protokolü imzalanarak çalışmalar başlatıldı.
DİLENCİLİK ORANINDA AZALMA
Kısa sürede olumlu sonuç alınan projede, okul çağında olan ve dilencilik başta olmak üzere sokaklarda yer alan çocuklar tespit edilerek, getirildikleri merkezde; görevli sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, rehberlik ve psikolojik danışmanlık uzmanları tarafından rehabilite edilmeye başlandı. Tüm günlerini merkezde geçiren çocuklar, TV izleme, oyun odası, kitap okuma ve boyama gibi çeşitli aktivitelerde de bulunuyor.
Merkeze getirilen aralarında 82'si Suriye uyruklu 209 kişiden 115’i rehabilite edildi. Diğerlerinin de rehabilite sürecinin devam ettiği bildirildi. İmzalanan protokol ve yürütülen çalışmalarla kentte dilencilik oranın da yüzde 60 azaldığı belirtildi.

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Dilenci çocuklara umut oldularDilenci çocuklara umut oldularDilenci çocuklara umut oldular

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