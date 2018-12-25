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Dilenci gibi davranıp, işyerinden hırsızlık yapan 2 kadın tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 17:42 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, dilenci gibi davranak, girdikleri işyerinde hırsızlık yapan ve polis tarafından yakalanan 2 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA'da, dilenci gibi davranak, girdikleri işyerinde hırsızlık yapan ve polis tarafından yakalanan 2 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sabah saatlerinde Susuz Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, dilenci gibi davranan S.G. ve T.G., işyerine girerek altın ve para çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda 2 kadının kimliğini tespit ederek Yenice Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada çalıntı olarak değerlendirilen para ve altınlar bulundu. Emniyete götürülen S.G. ve T.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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