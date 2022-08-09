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Dilenci kadının üzerinden servet çıktı! 10 cumhuriyet altını, 10 bin TL nakit para...

09.08.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da dilencilere yönelik denetim yapıldı. Zabıtalar tarafından yakalanan bir kadının üzerinden servet çıktı. Kadının çantasında 10 adet cumhuriyet altını, 1 adet yarım altın ve 9 bin 165 TL nakip para bulundu.

Dilenci kadının üzerinden servet çıktı! 10 cumhuriyet altını, 10 bin TL nakit para...

Afyonkarahisar Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte dilencilere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler esnasında Bankalar Caddesi üzerinde dilencilik yapan Fatma U. isimli kadın gözaltına alınarak zabıta karakoluna götürüldü.

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Dilencinin çantasında arama yapan bayan zabıta memurlarının ağzı adeta açık kaldı. Kadının çantasından 10 adet cumhuriyet altını, 1 adet yarım altın ve 9 bin 165 TL nakip para çıktı.

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Tutanak halinde teker teker sayılan altın ve paralara zabıta ekipleri tarafından el konuldu.

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Öte yandan dilenci Fatma U. isimli kadın emniyet ekiplerine teslim edildi.

İHA

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