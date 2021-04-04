HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dilenci kadınlara para verdi, tacizci ilan edildi! Genci böyle kovaladılar

Dilenci kadınlara para verdi, tacizci ilan edildi! Genci böyle kovaladılar

04.04.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da restoranların önünde durarak 'açız, yemek parası' diyen 2 kadına 150 lira veren bir genç, kadınların yemek almak yerine vatandaşlardan para istemeye devam ettiğini görünce parayı geri vermelerini istedi. Ancak dilenci kadınlar parayı vermek yerine gence saldırmaya başladı. 'Bizi taciz ettin' diye bağırarak kaçmaya çalışan dilencileri kovalamaya başlayan genç ve arkadaşı, o anları kayda alınca saldırıya uğradı. Ardındansa gördükleri bir polis aracını durdurarak şikayetçi oldular.

Dilenci kadınlara para verdi, tacizci ilan edildi! Genci böyle kovaladılar

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Fatih Sirkeci’de meydana geldi. İddiaya göre semtte dolaşan 2 kadın, “açız, yemek parası” diyerek vatandaşlardan para istemeye başladı. O esnada oradan geçen bir genç, kadınların haline acıyarak onlara 150 lira para verdi. Parayı alan kadınlar gencin yanından ayrıldı ancak genç parayla ne yapacaklarını görmek için onları takip etmeye başladı.

PARASINI GERİ İSTEYEN GENCE: TACİZ ETTİĞİNİ SÖYLERİZ

Bir süre sonra kadınların yemek yemek yerine vatandaşlardan para istemeye devam ettiğini gören genç bu kez yanlarına giderek, kendilerine yemek için para verdiklerini ve vatandaşlardan para istememelerini söyledi. Bu duruma tepki gösteren kadınlar gence, “yanımızdan git, yoksa bizi taciz ettiğini söyleriz” dedi. Genç bunun üzerine cep telefonuyla kadınları kayıt altına almaya başladı. Kayda alındığını gören kadınlar bağırmaya başlayarak bir yandan da kaçmaya çalıştı.

AW285953_03

KURTULAMAYACAKLARINI ANLAYINCA GECE SALDIRDILAR

Gencin onları takip ederek kayda devam etmesi üzerine kadınlar, “bizi taciz etti” diyerek bağırmaya devam etti. Yaşanan kovalamacada gençten kurtulamayacağını anlayan kadınlar, bu kez de saldırmaya başladı. O esnada yoldan geçen polis aracını durduran kadınlar, sözde taciz suçlamasıyla polis aracına bindi. Gencin de binmesinin ardından taraflar Sirkeci Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Burada genç ve kadınlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, gencin kadınlara verdiği 150 lira da teslim edildi. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

AW285953_09

AW285953_04

AW285953_05

AW285953_03

AW285953_01

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu
Direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp dans etti!Direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp dans etti!
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Diğer Haberler

TEM otoyolunda lüks otomobillerin makas terörü!

TEM otoyolunda lüks otomobillerin makas terörü!

Böyle görüntülendi! Lüks rezidanstan bavulun içine koyup ayrıldı

Böyle görüntülendi! Lüks rezidanstan bavulun içine koyup ayrıldı

Direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp dans etti!

Direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp dans etti!

Kars'ta ayılar kış uykusundan uyandı

Yer: Kars! Yeniden ortaya çıktılar

Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu, yetkililer harekete geçti

Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu

İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar

Polis baskın düzenledi! Böyle yakalandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.