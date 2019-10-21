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Dilenci kılığındaki hırsızlar gözaltına alındı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 17:22 | Son Güncelleme

2'Sİ TUTUKLANDI Adıyaman'da, dilenci kılığında girdikleri evden hırsızlık yapan ve polis tarafından gözaltına alınan 3 kadından 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dilenci kılığındaki hırsızlar gözaltına alındı (2)

2'Sİ TUTUKLANDI
Adıyaman'da, dilenci kılığında girdikleri evden hırsızlık yapan ve polis tarafından gözaltına alınan 3 kadından 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde dilenci kılığında girdikleri evden 700 lira para çalan ve polis tarafından gözaltına S.B., İ.A. ve K.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.B. ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken K.B. ise yaşının küçük olması nedeni ile serbest bırakıldı.

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