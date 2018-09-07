Dilenci kızın, kadını kapkaççıdan kurtarma anı kamerada

Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan tarihi Balıklıgöl Platosundaki park alanında yaşandı. Kapkaççının çantası vermek istemeyen kadına bıçakla saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, parktaki bir banka oturan genç bir bayan, tam kalkıp giderken onu gözetleyen bir kapkaççının saldırısına uğruyor. Kapkaççı, kadının elindeki telefonu almaya çalışırken kadın ise kapkaççıya çanta ile vuruyor.

DİLENCİ KIZ YARDIMA KOŞTU

O anda bölgeden geçenlerden para isteyen dilenci bir kızın kapkaççının kadının elindeki cep telefonunu almaya çalıştığını görüyor. Koşarak merdivenlerden inen dilenci kız, diğer kadına yardım ederek kapkaççı ile boğuşmaya başlıyor.

KAÇAMAYINCA BIÇAK ÇEKTİ

Bayanın elindeki çantayı alamayan kapkaççı, kurtulmak için bıçak çekerek çantasını almak istediği bayanın yüzünü kesmeye çalıştı. Kurtulmayı başaran şahıs bölgede görev yapan sivil polislerin kovalamacası sonucu yakalandı. Zanlıyı yakalayan polisler, onunla birlikte hareket eden başka bir şahsı daha yakaladı. Adliyeye sevk edilen İ.H.E. ve M.E. isimli şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.