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Dilenci kızın, kadını kapkaççıdan kurtarma anı kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 07.09.2018 21:08 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da kapkaççının çantasını almaya çalıştığı kadına bıçakla saldırma anı ve dilenci bir kızın kadını kurtarması kameralara yansırken bir diğer kapkaç olayının zanlıları ise mağdurun verdiği eşgal doğrultusunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan tarihi Balıklıgöl Platosundaki park alanında yaşandı. Kapkaççının çantası vermek istemeyen kadına bıçakla saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, parktaki bir banka oturan genç bir bayan, tam kalkıp giderken onu gözetleyen bir kapkaççının saldırısına uğruyor. Kapkaççı, kadının elindeki telefonu almaya çalışırken kadın ise kapkaççıya çanta ile vuruyor.

DİLENCİ KIZ YARDIMA KOŞTU

O anda bölgeden geçenlerden para isteyen dilenci bir kızın kapkaççının kadının elindeki cep telefonunu almaya çalıştığını görüyor. Koşarak merdivenlerden inen dilenci kız, diğer kadına yardım ederek kapkaççı ile boğuşmaya başlıyor.

KAÇAMAYINCA BIÇAK ÇEKTİ

Bayanın elindeki çantayı alamayan kapkaççı, kurtulmak için bıçak çekerek çantasını almak istediği bayanın yüzünü kesmeye çalıştı. Kurtulmayı başaran şahıs bölgede görev yapan sivil polislerin kovalamacası sonucu yakalandı. Zanlıyı yakalayan polisler, onunla birlikte hareket eden başka bir şahsı daha yakaladı. Adliyeye sevk edilen İ.H.E. ve M.E. isimli şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EŞGALİ BELİRLENEN ZANLILAR KISKIVRAK YAKALANDI

Bir diğer olay ise Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Ulubatlı Mahallesinde yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonu alıp kaçan iki şahıs, mağdurun verdiği eşgal bilgileri doğrultusunda polis tarafından yakalandı. Şahısların yakalandığı yerde inceleme yapan polisler, cep telefonuna da ulaştı. Adliyeye sev edilen B.T. ve M.E.A. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Şanlıurfa dilenci kız kapkaç

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