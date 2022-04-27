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Dilenciler, paraları bakın nerelere saklamış! "Siftah bile yapmadım"

27.04.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da, dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda ilginç görüntüler ve detaylar ortaya çıktı. Aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yakalanırken, topladıkları paralar, bebek arabası ve iç çamaşırlarından çıktı. Öte yandan dilencilerden birinin, zabıta ekiplerine "Siftah bile yapmadım" diyerek sitem etmesi de dikkat çekti.

Dilenciler, paraları bakın nerelere saklamış! "Siftah bile yapmadım"

Kentte, zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik düzenlediği operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yakalandı. Dilencilerin topladıkları paralar, bebek arabası ve iç çamaşırlarında bulundu.

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, dilencilere yönelik kent genelinde 50 kişilik personelle operasyon yaptı. Çok sayıda zabıta ve polisin katıldığı operasyonda ekipler, kent genelindeki camilerin bahçelerinde kontroller gerçekleştirdi. Cami önlerinde cemaatin namazdan çıkmasını bekleyen aralarında yabancı uyruklu ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yakalanarak zabıta amirliğine getirildi.

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"SİFTAH BİLE YAPMADIM"

Şüphelilerden bir kadın zabıta ekiplerine “Ben daha caminin önüne yeni geldim, siftah bile yapmadım” dedi.

Üzerinden çıkan nakit paralara da el konulan dilencilerin, bunları bebek arabası ve iç çamaşırlarına gizlediği ortaya çıktı. Dilencilere kişi başı 227 lira idari para cezası uygulandı.

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Zabıta Müdürü Burhan Şahin, vatandaşların manevi duygularını istismar edenlere yönelik denetimleri artırdıklarını söyleyerek, devletin yetkili kurumlarının ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım ulaştırdığını hatırlattı. (DHA)

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