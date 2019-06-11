HABER

Dilencilerden genç iletişimcilere saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 10:31 | Son Güncelleme

Konya’da, Mevlana Müzesi civarından görüntü çeken iletişim fakültesi öğrencileri dilencilerin saldırısına uğradı.

Dilencilerden genç iletişimcilere saldırı

Konya’da, Mevlana Müzesi civarından görüntü çeken iletişim fakültesi öğrencileri dilencilerin saldırısına uğradı. İki öğrencinin yaralandığı olaya karışan dilencilerden biri yakalanarak gözaltına alınırken iki kişi kaçtı.
Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Mevlana Müzesi’ne gelen yerli ve yabancı turistlerle ilgili haber yapmak isteyen Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinin eğitim kanalı ÜNTV muhabirleri görüntü çekip röportaj yaptıkları sırada bir dilenci kadın, “Beni neden çekiyorsunuz?” diyerek terlik fırlattı. Muhabirlerin dilenci kadını çekmediklerini söylemesine rağmen sözlü tacizde bulunan Elife D. kız öğrencilere saldırmaya başladı. Bölgedeki biri kadın iki dilenci daha gelerek 3 muhabiri darp etti. İletişim fakültesi öğrencileri vatandaşların yardımıyla kurtarılırken olay yerine gelen polis dilenci Elife D.’yi gözaltına aldı. Diğer iki dilenci ise kaçtı.
Hastaneden darp raporu alan öğrenciler Ayşenur Ö ile Hacer K. dilencilerden şikayetçi olurken ifadesi alınan kadının serbest bırakıldığı, kaçan şahısların ise arandığı öğrenildi.
ÜNTV Haber Koordinatörü, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Selman Selim Akyüz, muhabir ve aynı zamanda öğrencilerine yapılan saldırıyı kınadı. Akyüz, “Gündüz saatlerinde şehrin en kalabalık bölgesinde amaçları haber yapmak olan genç gazeteci adaylarına yapılan bu saldırı kabul edilemez. Konya polisinin ve zabıtanın halkı ve turistleri rahatsız eden dilenciler konusunda gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Olayın duyulmasından itibaren, basına yapılan bu saldırıyı kınayan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Dilencilerden genç iletişimcilere saldırı

Dilencilerden genç iletişimcilere saldırı

Tasarım ve performansın harika uyumu! MSI GE75 Raider 8SFTasarım ve performansın harika uyumu! MSI GE75 Raider 8SF
Erciş’e şehit ateşi düştüErciş’e şehit ateşi düştü
Selim Can, buzdolabını tamir etmek isterken öldüSelim Can, buzdolabını tamir etmek isterken öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.