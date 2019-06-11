Dilencilerden genç iletişimcilere saldırı

Konya’da, Mevlana Müzesi civarından görüntü çeken iletişim fakültesi öğrencileri dilencilerin saldırısına uğradı. İki öğrencinin yaralandığı olaya karışan dilencilerden biri yakalanarak gözaltına alınırken iki kişi kaçtı.

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Mevlana Müzesi’ne gelen yerli ve yabancı turistlerle ilgili haber yapmak isteyen Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinin eğitim kanalı ÜNTV muhabirleri görüntü çekip röportaj yaptıkları sırada bir dilenci kadın, “Beni neden çekiyorsunuz?” diyerek terlik fırlattı. Muhabirlerin dilenci kadını çekmediklerini söylemesine rağmen sözlü tacizde bulunan Elife D. kız öğrencilere saldırmaya başladı. Bölgedeki biri kadın iki dilenci daha gelerek 3 muhabiri darp etti. İletişim fakültesi öğrencileri vatandaşların yardımıyla kurtarılırken olay yerine gelen polis dilenci Elife D.’yi gözaltına aldı. Diğer iki dilenci ise kaçtı.

Hastaneden darp raporu alan öğrenciler Ayşenur Ö ile Hacer K. dilencilerden şikayetçi olurken ifadesi alınan kadının serbest bırakıldığı, kaçan şahısların ise arandığı öğrenildi.

ÜNTV Haber Koordinatörü, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Selman Selim Akyüz, muhabir ve aynı zamanda öğrencilerine yapılan saldırıyı kınadı. Akyüz, “Gündüz saatlerinde şehrin en kalabalık bölgesinde amaçları haber yapmak olan genç gazeteci adaylarına yapılan bu saldırı kabul edilemez. Konya polisinin ve zabıtanın halkı ve turistleri rahatsız eden dilenciler konusunda gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Olayın duyulmasından itibaren, basına yapılan bu saldırıyı kınayan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.



