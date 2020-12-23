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Dilencilerin topladığı paralar ekmek ve biberondan çıktı! 95 bin ceza kesildi

23.12.2020 17:05 | Son Güncelleme:
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Dilencilerin topladığı paralar ekmek ve biberondan çıktı! 95 bin ceza kesildi

Batman’da çocuklarını suistimal ederek dilenen şahısların, topladıkları paraları ekmeğin arasında veya süt dolu biberonun içinde sakladıkları ortaya çıktı.

Batman Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapan dilencilere yönelik çalışma başlattı.

95 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak, cadde, çarşı merkezi, Cumhuriyet Meydanı ve cami önlerinde çocukları kullanarak vatandaşların duygularını istismar edip para dilenen kişiler hakkında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılarak 95 bin lira para cezası kesildi.

Zabıta Müdürü Muharrem Kara, belediye olarak gerçekten yardıma muhtaç ailelere SYDV koordinesinde yardım yapıldığını hatırlattı. Kara, "Burada tüm mücadelemiz sahte sağlık raporları, uydurulmuş hikayelerle vatandaşlarımızdan zorla para dilenerek haksız kazanç elde etmeye çalışan bu kişilere yöneliktir. Vatandaşlarımızdan dileğimiz, duygu sömürüsü yaparak kazanç sağlayanların bize bildirilmesini istiyoruz" dedi.

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TOPLADIKLARI PARALARI EKMEK ARASINDA VE BİBERONUN İÇİNDE SAKLADIKLARI BELİRLENDİ

Öte yandan yakalanan dilencilerin, topladıkları paraları ekmek arasında veya süt dolu biberonun içinde sakladıkları belirlendi.

(İHA)

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