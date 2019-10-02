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Dilencilerin üzerinden "servet" çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 12:40 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 2019'un 9 aylık döneminde 5 bin 320 dilencilik olayına müdahale etti - Dilencilik yaptığı tespit edilen kişilerin 2 bin 53'ünün yabancı olduğu belirlenirken, bunların tamamına yakını ise Suriyelilerden oluştu - Aynı dönemde dilencilerin üzerinde çıkan 88 bin 70 liraya el konuldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri, 2019'un 9 aylık döneminde kentte dilencilik yapan 5 bin 320 kişiye operasyon yaptı. Dilenirken zabıta ekiplerince toplanan kişilerin 2 bin 53'ünün yabancı olduğu tespit edilirken, bunların tamamına yakını ise Suriyelilerden oluştu.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, dilencilere yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu yılın 9 aylık döneminde, dilenen pek çok kişiye müdahale edildi.

- Yabancıların 2 bin 30'u Suriyeli

Şehrin farklı noktalarında dilenirken yakalanan; 3 bin 267 Türk vatandaşının 2 bin 75'i kadın, 954'ü erkek, 238'i çocuklardan oluştu. 15 yaş ve üzeri kişilere zabıta ekipleri işlem yaparken, 15 yaşını doldurmamış çocuklara ise Emniyet Müdürlüğünün Çocuk Şube Müdürlüğünce işlem yapılıyor.

Yabancı olup da dilencilik yaptığı tespit edenlerin neredeyse tamamının Suriyeli olduğu belirlendi. 2 bin 53 yabancı dilencinin sadece 23'ü farklı milletlere mensup kişilerden oluştu.

- 466 bin 956 lira ceza kesildi

Dilenirken yakalanan kişilerin üzerinden önemli miktarlarda para çıkarken, bu yıl, zabıta ekipleri tarafından yakalanıp ilgili merkeze getirilen şahıslardan birinin üzerinde 4 bin 150 lira olduğu belirlendi. Bu yılın 9 ayında dilencilerin üzerinde çıkan ve el konulan para miktarı ise 88 bin 70 lira olarak kayıtlara geçti. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve Zabıta Yönetmeliği kapsamında haklarında yasal işlem yapılan dilenen bu şahıslara 466 bin 956 lira para cezası kesildi.

- En çok kadınlar dileniyor

Dilencilere yönelik 2007'den bu yana yapılan çalışmalar kapsamında 125 bin 688 kişiye müdahale edildi. Bunların 24 bin 794'ü erkek, 64 bin 659'ü kadın ve 17 bin 465'i çocuk Türk vatandaşlarından oluşurken, yabancıların sayısı ise 18 bin 770 olarak belirlendi.

Yabancı uyruklulardan 336'sı farklı milletlere mensup iken 18 bin 434'i Suriyeli oldu. Türkiye'de dilencilik yaptığı tespit edilen Suriyelilerin kayıtları ise 2014 yılından beri düzenli olarak tutuyor.

Bu süre içerisinde (2007-2019'un 9 ayı arasında) dilenenlerin üzerinde çıkan 824 bin 649 liraya el konuldu. Dilencilere kesilen ceza ise 4 milyon 777 bin 826 lirayı buldu.

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Anahtar Kelimeler:
dilencilik olayları müdahale yerli ve yabancı zabıta

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