İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri, 2019'un 9 aylık döneminde kentte dilencilik yapan 5 bin 320 kişiye operasyon yaptı. Dilenirken zabıta ekiplerince toplanan kişilerin 2 bin 53'ünün yabancı olduğu tespit edilirken, bunların tamamına yakını ise Suriyelilerden oluştu.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, dilencilere yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu yılın 9 aylık döneminde, dilenen pek çok kişiye müdahale edildi.

- Yabancıların 2 bin 30'u Suriyeli

Şehrin farklı noktalarında dilenirken yakalanan; 3 bin 267 Türk vatandaşının 2 bin 75'i kadın, 954'ü erkek, 238'i çocuklardan oluştu. 15 yaş ve üzeri kişilere zabıta ekipleri işlem yaparken, 15 yaşını doldurmamış çocuklara ise Emniyet Müdürlüğünün Çocuk Şube Müdürlüğünce işlem yapılıyor.

Yabancı olup da dilencilik yaptığı tespit edenlerin neredeyse tamamının Suriyeli olduğu belirlendi. 2 bin 53 yabancı dilencinin sadece 23'ü farklı milletlere mensup kişilerden oluştu.