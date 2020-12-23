HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dilencilerin yöntemi pes dedirtti: Topladıkları paraları ekmek ve biberonda saklıyorlar

Dilencilerin yöntemi pes dedirtti: Topladıkları paraları ekmek ve biberonda saklıyorlar

23.12.2020 16:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da çocuklarını suiistimal ederek dilenen şahısların, topladıkları paraları ekmeğin arasında veya süt dolu biberonun içinde sakladıkları ortaya çıktı.Batman Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapan dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Batman’da çocuklarını suiistimal ederek dilenen şahısların, topladıkları paraları ekmeğin arasında veya süt dolu biberonun içinde sakladıkları ortaya çıktı.
Batman Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapan dilencilere yönelik çalışma başlattı. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak, cadde, çarşı merkezi, Cumhuriyet Meydanı ve cami önlerinde çocukları kullanarak vatandaşların duygularını istismar edip para dilenen kişiler hakkında Kabahatler Kanununa göre işlem yapılarak 95 bin lira para cezası kesildi.
Zabıta Müdürü Muharrem Kara, belediye olarak gerçekten yardıma muhtaç ailelere SYDV koordinesinde yardım yapıldığını hatırlattı. Kara, "Burada tüm mücadelemiz sahte sağlık raporları, uydurulmuş hikayelerle vatandaşlarımızdan zorla para dilenerek haksız kazanç elde etmeye çalışan bu kişilere yöneliktir. Vatandaşlarımızdan dileğimiz, duygu sömürüsü yaparak kazanç sağlayanların bize bildirilmesini istiyoruz" dedi.
Öte yandan yakalanan dilencilerin, topladıkları paraları ekmek arasında veya süt dolu biberonun içinde sakladıkları belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türk güzel dünyada birinci oldu! Türk güzel dünyada birinci oldu!
Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktıSokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı
2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında ilginç anlar!

Canlı yayında ilginç anlar!

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Evlat nöbetindeki anne: DNA testi yapılana kadar öldüğüne inanmayacağım

Evlat nöbetindeki annenin acı bekleyişi

Oğlu gözleri önünde vurulan anneden yürek yakan sözler: Oğlumun ciğerini gördüm

Oğlu gözleri önünde vurulan anneden yürek yakan sözler: Oğlumun ciğerini gördüm

Maltepe'de sahte içki can aldı

Maltepe'de sahte içki can aldı

Dilencilerin topladığı paralar ekmek ve biberondan çıktı! 95 bin ceza kesildi

Dilencilerin topladığı paralar ekmek ve biberondan çıktı! 95 bin ceza kesildi

Osman Kavala'nın bireysel başvurusunun inceleneceği tarih belli oldu

Kavala için kritik tarih belli oldu

Türkiye'nin kanını donduran cinayetlerin son zanlısı da yakalandı

Türkiye'nin kanını donduran cinayetlerin son zanlısı da yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.