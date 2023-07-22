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Dilencilerle mahallelinin ilginç tartışması kameralara yansıdı! "Para verseydi hoşuna giderdi..."

22.07.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sokak sokak ellerinde bebek arabasıyla gezerek dilenen bir kadın kendisini kameraya alan bir vatandaşla tartıştı. Görüntülerde küfreden ve taşla saldırmak istediği gözlenen dilenciyle vatandaşlar arasında ilginç bir diyalog oluştu. İşte haberin tüm detayları!

Dilencilerle mahallelinin ilginç tartışması kameralara yansıdı! "Para verseydi hoşuna giderdi..."

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde son zamanlarda özellikle akşam saatlerinde dilendikleri görünen kadınlar dikkat çekti. Vatandaşların bir kısmı dilencilere para vererek yardım etse de bir kısım durumdan oldukça şikayetçi.

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BEBEK ARABASIYLA GEZİYOR, KALP HASTASI OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR...

Son zamanlarda bebek arabasına koyduğu ve kalp hastası olduğunu iddia ettiği çocuğuyla dilenen kadın ise mahallelinin tepkisiyle karşılaştı.

Durumdan rahatsız olan bazı vatandaşlar, dilenen çocuklu kadını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülendiğini fark eden dilenci, kendisini görüntüleyen mahalle sakiniyle tartışmaya başladı. Oturduğu dairenin penceresinden cep telefonuyla görüntü alan kadına, dilenci önce görüntüsünü çekmemesi için bağırdı, ardından da taş atmakla tehdit etti. Yerde taş bulamayan kadın, daha sonra o anları kayıt altına alan mahalle sakinine hakaret etti. O anlara tanık olan bir başka mahalleli de "Terbiyesiz terbiyesiz konuşma. Niye küfrediyorsun? Para verseydi hoşuna giderdi" diyerek tepki gösterdi. Dilenci yanındaki çocuklarla birlikte bir süre sonra gözden kayboldu.

Aynı kadın ertesi gün gece saatlerinde başka mahallede bebek arabasındaki çocuğunun kalp hastası olduğunu belirterek, dilenmeye devam etti.

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"BANA GÖRE BUNLAR İHTİYAÇ SAHİBİ DEĞİL"

Sultangazi'de yaşayan Metin Koçkesen, "Benim de oturduğum sokağa bu kadın geldi. Bağırarak dileniyor. Biz geç saatte bağırarak bizi rahatsız ettiğini, neden para istediğini? Neden duygu sömürüsü yaptığını söylüyoruz. O ise bize fırça atıyor. Bana göre kesinlikle bunlar ihtiyaç sahibi değil. Sadece bu işi meslek haline getirmişler. Gelir amaçlı yaptıklarına inanıyorum. Geçen bir tanesi 'benim resmimi çekiyorsunuz' diye insanları fırçaladı. Bir tane komşumuza da 'benim güzelliğimi mi çekiyorsunuz?' dedi" diye konuştu. (DHA)

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Dilenci İstanbul Sultangazi

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