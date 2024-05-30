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  4. Dilencilik için şehir değiştiriyorlarmış! Üzerinden çıkan para... İl dışına çıkartıldı

Dilencilik için şehir değiştiriyorlarmış! Üzerinden çıkan para... İl dışına çıkartıldı

30.05.2024 17:20
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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, il dışından gelerek cadde ve sokaklarını mesken tutup dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Zabıta ekipleri, dilencinin üzerinden çıkan 10 bin 765 TL’ye el koyarken, dilenci ise il dışına çıkartıldı.

Dilencilik için şehir değiştiriyorlarmış! Üzerinden çıkan para... İl dışına çıkartıldı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların vicdani duygularını istismar ederek dilencilik yapanlarla mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede şehir merkezinin belirli noktalarında devriye ve kontrol faaliyetlerini sürdüren ekipler, Çoban ışıklar mevkiinde bir adamın yoldan geçen yayalar ve ışıklarda duran araçlardan para istediğini tespit etti.

ÜZERİNDEN 10 BİN 765 TL ÇIKTI

Bir süre dilenciyi takip eden ekipler daha sonra harekete geçerek dilenciyi yakaladı. Dilenen şahıs, daha sonra Zabıta Karakoluna götürülerek üzerinden çıkan 10 bin 765 TL’ye tutanak tutularak el konuldu.

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OTOGARA GÖTÜRÜLEREK İL DIŞINA ÇIKARTILMASI SAĞLANDI

Şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem uygulayan ekipler, il dışından geldiği tespit edilen dilencinin otogar götürülerek il dışına çıkartılmasını sağladı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Dilenci Düzce
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