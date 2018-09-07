Dilencinin anlattıkları akıllara durgunluk verdi! '10 bin liram çalındı'

Alanya'da yaşlılık aylığı alıp 10 yıldır dilenerek hayatını sürdüren Mustafa Sezen 2 gün önce dolmuşta cüzdanını çaldırdı. Dolmuştan indiğinde cüzdanının yerinde olmadığını gören Mustafa Sezen hemen karakola gitti. Cüzdanında yaşlılık aylığının da bulunduğu yaklaşık 10 bin TL bulunan cüzdanının kimliği belirsiz bir kişi tarafından alındığını söyleyen Mustafa Sezen, olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Hırsıza seslenip "Benimle birlikte mi çalışıyor" diyen Sezen, parasının bulunmasını sağlayana 2 bin TL vereceği vaadinde bulundu.

'BENİMLE Mİ ÇALIŞMIŞ?'

İHA'nın haberine göre, sabah evden çıkıp dolmuşa bindiğini ve indiğinde ilaç almak için eczaneye gittiğini söyleyen Mustafa Sezen, "Dolmuştan indim hap alayım dedim, bir baktım ne cüzdan var ne kimlik var, gitmiş, bulana paranın 2 bin lirasını vereceğim, benimle mi çalışmış, üç aylık maaş param de vardı" dedi.

Parayı niye cebinde taşıdığı da sorulan Mustafa Sezen, "Paramı bulan zamanında almayaymış cebimden, cebimden çekmiş paramı cebimde saklayacağım tabi. Yazık benim buralarda para dilenmeme yazık değil mi, günde ancak 6 saat çalışabiliyorum" diye konuştu. Mustafa Sezen, konuşmasının ardından Alanya sokaklarında dilenmeye devam etti. İHA

