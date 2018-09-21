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Dilencinin cebinden 620 lira çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 10:43 | Son Güncelleme

ESKŞEHİR'de kent merkezinde dilencilik yapan Dursun C.'nin cebinde 620 lira bulundu.

Dilencinin cebinden 620 lira çıktı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKŞEHİR'de kent merkezinde dilencilik yapan Dursun C.'nin cebinde 620 lira bulundu.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi'nde dilencilik yapan Dursun C.'yi yakaladı. Zabıta karakoluna götürülen Dursun C.'nin yapılan üst aramasında, madeni para ve kağıt banknotlardan oluşan 620 lira çıktı. Paralara el konurken, hakkında yasal işlem yapılan Dursun C. serbest bırakıldı.

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Dilencinin cebinden 620 lira çıktıDilencinin cebinden 620 lira çıktı

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