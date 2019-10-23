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Dilencinin cebinden çıkan para şaşkına çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 15:46 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilencilik yaparken yakaladığı yaşlı adamın cebinden 2 bin 500 lira nakit para çıktı.Vatandaşların merhamet duygularını istismar eden dilencilere Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri göz açtırmıyor.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilencilik yaparken yakaladığı yaşlı adamın cebinden 2 bin 500 lira nakit para çıktı.
Vatandaşların merhamet duygularını istismar eden dilencilere Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri göz açtırmıyor. Şehreküstü Camii’nin önünde dilencilik yapan bir kişi olduğunun ihbarını alan zabıta ekipleri, bölgeye giderek dilendiğini tespit ettikleri 91 yaşındaki Muhammet Kaya isimli yaşlı adamı zabıta karakoluna götürdü. Burada yapılan üst aramasında şahsın üzerinden dilencilikten topladığı 2 bin 500 lira ele geçirildi. Dilencinin üzerinden çıkan paraları görünce şaşkına dönen zabıta görevlileri, yaşlı adama 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 33. MMddesi gereği işlem yaparak, idarî para cezası kesti. Şahsın cebinden çıkan paralara da el konuldu.
Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirirken, dilenciliği meslek haline getiren bu kişilere karşı vatandaşları îkâz etti.

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