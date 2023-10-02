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Bir dilencinin 15 dakikalık 'mesaisi': Topladığı parayı gören zabıta inanamadı

02.10.2023 16:41 | Son Güncelleme:
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Suçüstü yakalanınca topladığı paraları zabıtaya teslim etmek zorunda kaldı. İzmir'de merkezi noktada dilencilik yapan adam, teslim ettiği parayı 15 dakika içerisinde topladığını söyleyince zabıta ekiplerini bile hayret ettirdi.

Bir dilencinin 15 dakikalık 'mesaisi': Topladığı parayı gören zabıta inanamadı

Zabıta ekipleri Konak ilçesinin merkezi noktalarından Tarihi Kemeraltı çarşısı dolaylarında çalışma yürütüyordu. O sırada dilencilik yapan E. G.'yi gördüler. Dilencinin 15 dakikada topladığı para miktarını duyunca şaşıran zabıta ekipleri, adama idari işlem uyguladı.

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Bugün sabah saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve yakınlarında çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dilencilik yaparken gördükleri bir kişinin yanına gitti. Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki zabıta noktasına götürülen ve adının E.G. olduğu öğrenilen bir kişi, topladığı paraları zabıtaya teslim etti.

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ZABITA BİLE ŞAŞIRDI

Üzerinden bin 200 lira çıkan dilencinin, paraları 15 dakikada topladığını söylemesi üzerine paraları sayan zabıta ekipleri bile duruma şaşırdı. Dilencilik yaparken yakalanan E.G.’ye idari işlem uygulandı.

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Zabıtadan yapılan açıklamada ise, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü olarak halkımızın alışveriş için yoğun olarak kullandığı Kemeraltı Çarşısı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve sorumluluk alanlarımızda dilencilere yönelik faaliyetlerimiz devam etmekte olup vatandaşımızın huzurunu bozan, duygu sömürüsü yapan kişilere karşı çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam etmektedir" sözlerine yer verildi.

(İHA)

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Dilenci İzmir

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