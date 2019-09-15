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Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 09:09 | Son Güncelleme

Bursa’da zabıta ekiplerinin operasyonunda 65 yaşındaki dilencinin üzerinde 16 bin 112 TL para, 3 adet bıçak 3 adet tornavida ve 3 adet para çantası ele geçirildi.

Bursa’da zabıta ekiplerinin operasyonunda 65 yaşındaki dilencinin üzerinde 16 bin 112 TL para, 3 adet bıçak 3 adet tornavida ve 3 adet para çantası ele geçirildi. 1 günde 16 bin 112 TL toplayan dilenci, “ Ben engelliyim üzerimdeki paraları bana devlet yatırdı, bunlar benim engelli maaşım. Çantamdan çıkan bıçaklarla meyve doğruyorum, tornavidalar ile de bisikletimi tamir ediyorum” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıtai ekipleri, kentin ana noktalarında dilenci operasyonu gerçekleştirdi. Farklı noktalarda dilenirken yakalanan vatandaşlar, Zabıta Amirliği’ne getirildi. Burada yapılan üst aramasında 63 yaşındaki Ahmet Y.’nin üzerinden çıkan paralar görevlileri şaşkına çevirdi. Üzerinde 20, 50, 100 liralık banknotlar halinde 16 bin 112 lira çıkan Ahmet Y’ye Kabahatler Kanunu kapsamında 124 lira ceza kesildi. Ayrıca Ahmet A.’nın yapılan üst aramasında 3 adet para çantası, 3 adet bıçak ve 3 adet tornavida ele geçirildi.
“ Bu paraları dilenerek kazanmadım 16 bin TL benim engelli maaşım”
Üzerinden çıkan 16 bin 112 TL’yi dilencikten kazanmadığını belirten ve engelli maaşını olduğunu söyleyen 63 yaşındaki Ahmet YY., “ Ben garibanım dışarıda yatıyorum. Doktor bey bana rapor yazdı, o yüzden bana engelli parası veriyorlar. Engelli maaşımı çalmasınlar diye yanımda taşıyorum. Ben bu paraları dilerek kazandıysam Allah bin defa çarpsın beni” diye konuştu.
“Bıçaklar ile meyveleri doğruyorum, tornavidalar bisikletimi tamir ediyorum”
Yakalanan dilencinin üst aramasında 1 günlük hasılat olarak değerlendiren 16 bin 112 Tl’nin yanın sıra 3 adet bıçak ve 3 adet tornavida ele geçirildi. Basın mensuplarının bıçak ve tornavidaları neden taşıyorsunuz demesi üzerine dilenci Ahmet Y., “ Ben yalnız yaşıyorum kimse bana yemek vermiyor o yüzden yanımdaki bıçaklar ile meyve ve ekmek kesiyorum diğer tornavidalar ile de bisikletimi tamir ediyorum” dedi.
Zabıta ekipleri, vatandaşların dini duygularını sömüren dilencilere para verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi
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