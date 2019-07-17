Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı

Adana'da, zabıta ekiplerinin yakaladığı Suriyeli dilencinin üzerinde 3 bin 800 lira, 5 bin 500 dolar ve 31 bin Suriye lirası bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında dilencilik yapanlara karşı çalışma başlattı.

Atatürk Caddesi Abidin Dino Parkı'nda dilencilik yaptığı belirlenen Suriye uyruklu A.E.Ş. (52) idari işlem yapılmak üzere Zabıta Daire Başkanlığına getirildi.

Burada yapılan aramada, A.E.Ş'nin üzerinden 3 bin 800 lira, 5 bin 500 dolar ve 31 bin Suriye lirasına el konuldu.

A.E.Ş'ye 153 lira cezai işlem uygulandı.

