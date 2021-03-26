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Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti

26.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Çoban mevkiinde yakalanan dilencinin üzerinden 875 TL çıktı.

Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların duygularını sömüren dilencilere göz açtırmıyor. Zabıta ekipleri son olarak Çoban mevkiinde insanların dini duygularını sömürerek avuç açan bir kişiyi yakaladı. Vatandaşın dini duygularını istismar ederek dilenen şahsın üzerinden 875 TL çıktı. Zabıta Müdürlüğü Karakoluna getirilen şahsa Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapılarak, elde ettiği haksız kazanç Belediye Encümen kararı ile kamuya geçirildi.

'BU TÜR KİŞİLERE TAVİZ VERMEYİN'

Zabıta Müdürlüğü dilencilere yönelik mücadelenin süreceği belirtilerek, “Vatandaşlarımızın yardımlaşma duygusunu kötüye kullanma amacı güden ve bu işi meslek haline getiren kişilerle mücadelemiz sürecek. Ricamız bu tür şahıslara taviz vermemeleri ve 153 Beyaz Masayı arayarak bu şahısları ihbar etmeleridir” denildi.

Kaynak: İHA

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