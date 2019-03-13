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Dilenciye para vermeyince bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 09:38 | Son Güncelleme

ADANA'da, dilencilik yapan Mahmut A.(19), para vermeyen Şehmus Altekin'i (66) bıçaklayarak yaraladı.

Dilenciye para vermeyince bıçaklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, dilencilik yapan Mahmut A.(19), para vermeyen Şehmus Altekin'i (66) bıçaklayarak yaraladı.
Olay, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Şehmus Altekin'in yanına gelen dilenci Mahmut A., para istedi. Parası olmadığını söyleyen Altekin'i tartaklamaya başlayan Mahmut A., iddiaya göre üzerinde taşıdığı bıçakla sol kolundan yaraladı. Altekin'in yardımına çevredekiler koştu. Bu sırada olay yerine yakın olan polis ekipleri, saldırganı yakaladı. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Altekin, tedaviye alındı. Şüpheli Mahmut A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Dilenciye para vermeyince bıçaklandıDilenciye para vermeyince bıçaklandıDilenciye para vermeyince bıçaklandı

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