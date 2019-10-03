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Dilendiği iş merkezinde cep telefonu çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 10:07 | Son Güncelleme

Sefaköy’de bulunan bir iş merkezinde dilenerek para toplayan bir şahıs girdiği iş yerlerinden birinin boş olmasından faydalanarak masa üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı.Sefaköy’de bulunan bir iş merkezine gelen bir şahıs iddiaya göre iş yerlerini dolaşarak sakat olduğunu yalanını söyleyerek para topladı.

Dilendiği iş merkezinde cep telefonu çaldı

Sefaköy’de bulunan bir iş merkezinde dilenerek para toplayan bir şahıs girdiği iş yerlerinden birinin boş olmasından faydalanarak masa üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı.
Sefaköy’de bulunan bir iş merkezine gelen bir şahıs iddiaya göre iş yerlerini dolaşarak sakat olduğunu yalanını söyleyerek para topladı. İş yerlerini dolaştığı sırada İrfan Çay isimli bir vatandaşın iş yerine giren hırsız buradan da yardım alabilmek için seslendi. Bu sırada iş yerinde kimsenin olmadığını fark eden şahıs masanın üzerinde bulunan cep telefonunu alarak cebine koydu ve iş yerinden hızla çıktı.
Telefonu çalan hırsız daha sonra hiçbir şey olmamış gibi iş merkezinden çıkarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde iş yerine giren şahıs önce içeride bir süre dolaşıyor. İş yerinde kimsenin olmadığını fark eden şahıs daha sonra masanın üzerinde bulunan cep telefonunu alarak cebine koyuyor ve iş yerinden ayrılıyor.
Şahsın iş merkezinde dilenerek para topladığını belirten İrfan Çay “Bu arkadaş buraya inşaattan düştüm belim sakat diyerek dileniyor ve para topluyor, buraya geldiği zaman ben dışarı çıkmıştım telefonu burada görünce telefonu alarak çıkıyor” dedi.

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